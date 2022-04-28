Депутаты парламента Ирана посетят Азербайджан на следующей неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг журналистам депутат иранского парламента Гуламрза Мархаба в провинции Гилан.

По его словам, укрепление связей с Азербайджаном должно стать одним из главных приоритетов МИД Ирана.

Депутат напомнил, что Иран и Азербайджан имеют общую протяженную морскую и сухопутную границу, что, по его мнению, может способствовать развитию двусторонних экономических связей.

"Укрепление связей между парламентами двух стран имеет важное значение. С этой целью на следующей неделе парламентская делегация Ирана посетит Баку", - сказал Мархаба.