"Пусть Кеосаян ищет неонацистов в Армении"

Депутат сената Казахстана Мухтар Кул-Мухаммед назвал пропагандиста Тиграна Кеосаяна "козлом-провокатором" за его агрессивный выпад в адрес казахстанцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на казахские СМИ, Кеосаян не является политиком международного уровня или сотрудником министерства иностранных дел, его слова противоречат официальной позиции президента России Владимира Путина и главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, отметил Кул-Мухаммед.

"Таких людей, как он, называют "козлами-провокаторами". Я считаю, что министерство иностранных дел Казахстана заняло правильную позицию: они должны сохранять спокойствие, не поддаваясь эмоциям. Поэтому, правильно, что они осудили высказывания Кеосаяна и рассматривают возможность не впускать его в страну. Собака лает, караван идёт. Мы не можем отвлекаться на каждую тявкающую собаку", - заявил депутат журналистам в кулуарах сената.

Кул-Мухаммед отметил, что Казахстан отказался от проведения военного парада из экономических соображений, и, если Кеосаян настаивает на проведении этого мероприятия, то пусть организует его в Армении.

"В столице Армении Ереване установили памятник приспешнику главного фашиста и нациста в истории человечества Гитлера - Гарегину Нжде. Это человек, который сгнил в советской тюрьме за измену родине. Поэтому, если он хочет искать неонацистов, то пусть ищет их на своей исторической родине. Пусть проведёт шествие у памятника Гарегина и сам примет в нём участие. Военный парад - это вам не игры, для этого нужны миллиарды. В то время как после пандемии не хватает денег, мы должны проводить шествие за счёт Кеосояна? Я не вижу необходимости в ежегодных парадах, за всю историю независимости мы лишь несколько раз их проводили - на 25-летие и 30-летие", - заявил сенатор.

Напомним, что ранее Кеосаян при последних событиях вокруг Украины решил вбить клин в российско-казахские отношения. Провокатор, пытаясь поднять антиказахскую истерику, бросился критично обвинять Казахстан.

"Казахи, братья, это что за неблагодарность? Ребята, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс, или вы думаете, вы эмигрируете?" - сказал он, призвав российские власти переоценить и пересмотреть уровень взаимоотношений с Казахстаном.