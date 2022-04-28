Азербайджан и Болгария обсудили расширение связей в различных сферах

28 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Болгарии Василом Георгиевым.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, Байрамов на встрече с удовлетворением отметил развитие стратегического партнерства между двумя странами на основе взаимных интересов и международного права.

По его словам, двусторонний политический диалог и взаимные контакты на высоком уровне вносят позитивный вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Болгарией.

Министр отметил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, и будут продолжены совместные усилия по дальнейшему расширению связей в различных направлениях.

В свою очередь, Георгиев подчеркнул продуктивность своего визита в Азербайджан и насыщенную рабочую программу, в рамках которой был проведен раунд политических консультаций, организованы двусторонние встречи.

Министр отметил, что между Азербайджаном и Болгарией существуют очень хорошие отношения в политической сфере, а также успешно развиваются экономические, энергетические, транспортные, гуманитарные, культурные связи.

На встрече обсуждалось сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, а также ситуация в Украине и другие региональные вопросы.

Байрамов выразил благодарность болгарской стороне за создание необходимых условий для проезда через территорию Болгарии граждан Азербайджана в связи с ситуацией в Украине.

Георгиев сообщил, что глава МИД Болгарии Теодора Генчовская пригласила азербайджанского коллегу посетить Софию, говорится в сообщении МИД Азербайджана.