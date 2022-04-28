В Шуше проходит международная конференция на тему «Развитие и сотрудничество на Южном Кавказе» - ФОТО
В Шуше проходит международная конференция на тему "Развитие и сотрудничество на Южном Кавказе", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В мероприятии принимают участие представители ведущих международных мозговых центров.
В рамках конференции сегодня состоятся две панельные дискуссии на темы "Шуша - дорога к возрождению" и "Сотрудничество, возможности и вызовы".
Напомним, что 28 апреля участники мероприятия прибыли в Физулинский международный аэропорт на самолете "Агдам" и ознакомились с воздушной гаванью.
Далее делегация ознакомилась с работами Агентства Азербайджана по разминированию на освобожденных от армянской оккупации землях.
Также гости смогли понаблюдать за процессом обезвреживания мины на одном из участков освобожденных территорий.
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