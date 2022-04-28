В Шуше проходит международная конференция на тему "Развитие и сотрудничество на Южном Кавказе", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии принимают участие представители ведущих международных мозговых центров.

В рамках конференции сегодня состоятся две панельные дискуссии на темы "Шуша - дорога к возрождению" и "Сотрудничество, возможности и вызовы".

Напомним, что 28 апреля участники мероприятия прибыли в Физулинский международный аэропорт на самолете "Агдам" и ознакомились с воздушной гаванью.

Далее делегация ознакомилась с работами Агентства Азербайджана по разминированию на освобожденных от армянской оккупации землях.

Также гости смогли понаблюдать за процессом обезвреживания мины на одном из участков освобожденных территорий.