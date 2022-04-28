Работа МГ ОБСЕ оказалась безрезультатной

Работа Минской группы (МГ) ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта с Арменией оказалась безрезультатной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на международной конференции в Шуше на тему "Развитие и сотрудничество на Южном Кавказе".

"30 лет переговоров в рамках Минской группы не привели к миру на Южном Кавказе", - сказал Гаджиев.

По его словам, Азербайджан всегда стремился к мирному урегулированию и сегодня хочет перевернуть страницу истории.