Захарова назвала приоритеты сотрудничества между Азербайджаном и Россией

Развитие экономических и региональных связей является одним из приоритетов в рамках многопланового сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Напомню, что в 2021 году двусторонний взаимный товарооборот превысил доковидный показатель и составил рекордные 3,4 миллиарда долларов. Россия - один из ведущих торговых партнеров Азербайджана. Совокупные объемы инвестиций оцениваются в шесть миллиардов долларов. Одной из основ торгово-экономического сотрудничества является взаимодействие российских регионов с Азербайджаном. Активную кооперацию с Азербайджаном осуществляет более 70 субъектов нашей страны. Ключевой площадкой для продвижения данного трека является проводимые на регулярной основе российско-азербайджанский межрегиональные форумы, о которых мы часто сообщаем. Все эти вопросы подробно обсуждались в ходе юбилейного 20-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном, которое состоялось 25-26 апреля в Баку. В рамках этого важного мероприятия также состоялся визит губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Были рассмотрены перспективы дальнейшего наращивания взаимной торговли между Астраханью и Азербайджаном. В прошлом году товарооборот между ними вырос на 18 процентов и составил 17 миллионов долларов", - сказала она.