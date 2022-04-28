В Шуше обсуждаются перспективы мира и развития на Южном Кавказе

В Азербайджане проходит международная конференция "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество". Организаторами двухдневных обсуждений (28-29 апреля) являются Центр анализа международных отношений и Университет ADA. Среди гостей - эксперты, исследователи, представляющие около 50 зарубежных аналитических центров более чем 20 стран мира, а также журналисты. Конференция начала работу в Шуше, завтра обсуждения продолжатся в Баку.

Цель конференции - обсудить перспективы мира и развития на Южном Кавказе, сказал в комментарии Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

"Для нас представляют важность следующие задачи. С одной стороны, представить видение Азербайджана по региональному развитию, развитию отношений с Арменией, развитию платформы сотрудничества. С другой стороны, нам хотелось бы услышать мнение международных экспертов по этим вопросам. Поэтому в работе форума участвуют эксперты, можно сказать, со всех континентов. Среди гостей представители наших соседей по региону, стран Европы, Южной и Северной Америки. Думаем, в будущем круг экспертов будет расширяться. И форум будет проводиться на ежегодной основе именно в Шуше", - сказал наш собеседник.

Уже выступили помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков, спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов. Идет интерактивный диалог по широкому кругу вопросов, отметил Шафиев.

"Хочу подчеркнуть, что многие международные эксперты отмечают, что в регионе Южного Кавказа Азербайджан, несомненно, является лидером и ему надо продолжить это лидерство с тем, чтобы действительно добиться мира и регионального взаимодействия", - сказал глава Центра анализа международных отношений.

Лейла Таривердиева