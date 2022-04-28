Проведение международных мероприятий в Шуше очень важно для донесения до мира карабахских реалий

Визит представителей международных "мозговых центров" в Карабах и участие в международной конференции в городе Шуша являются очень важными событиями. Авторитетные эксперты мирового уровня, ученые-исследователи, представители медиа знакомятся с освобожденными от оккупации территориями, становятся свидетелями как последствий вандализма армян, так и продолжающего ускоренными темпами восстановительно-строительного процесса. Это очень важно. Потому что в рамках таких мероприятий мировая общественность знакомится с новыми реалиями, созданными Азербайджаном в регионе, наблюдает за процессами восстановления в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Об этом сказал в четверг заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли, передает Day.Az.

"Представители "мозговых центров" из более чем 20 стран мира имеют возможность увидеть последствия разрушения армянами наших населенных пунктов, уничтожения наших культурных, религиозных, исторических памятников, экологического террора и других разрушительных действий. Известно, что Армения в период оккупации заминировала территории Азербайджана. В настоящее время азербайджанское государство интенсивно занимается процессом разминирования. Однако этот процесс занимает значительное время, потому что Армения заминировала чуть ли не каждую пядь земли, установила мины-ловушки. Цель состоит в том, чтобы погибло, было изувечено больше мирных жителей", - сказал Керимли.

Он добавил, что участники визита также понаблюдали за процессом разминирования территорий.

По словам Керимли, очень важно, чтобы международное сообщество знало об этих реалиях. Все это еще раз говорит миру, что Азербайджан долгие годы находился лицом к лицу с врагом, страдал от политики оккупации, вандализма, фашизма Армении, понес колоссальные моральные и материальные потери. Проведение в Шуше мероприятий международного масштаба очень важно для донесения до мира реалий Азербайджана.

Он отметил, что Азербайджан, освободивший свои земли от оккупации, полон решимости внести вклад в мир и безопасность на Южном Кавказе.

"Шуша как исторический азербайджанский город уже приобрела имидж города, принимающего международные мероприятия. Азербайджан передает миру очередное послание из города Шуша - мы готовы к широкомасштабному развитию, многоплановому сотрудничеству на Южном Кавказе и будем настойчиво двигаться к этой цели", - сказал Керимли.