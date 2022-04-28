В Армении уже начали осознавать, что препятствование мирному процессу не идет ей во благо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг директор швейцарского Института политики безопасности и развития Сванте Корнелл на международном форуме "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" в Шуше.

"Позицию Армении по ситуации в регионе невозможно изменить в один момент. Но, кажется, уже и в Армении стали осознавать, что все происходившее не во благо этой стране и что ей нужна новая стратегия", - сказал Корнелл.

По его словам, азербайджанская общественность не могла точно знать, что именно происходит в Карабахе, пока он находился под армянской оккупацией.

"До сих пор мы не могли видеть существующие здесь реалии. Но находясь в Шуше, мы все видим своими глазами", - добавил эксперт.

Отметим, что в городе Шуша проходит международный форум "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", организованный Центром анализа международных отношений и Университетом ADA. В форуме принимают участие эксперты, представители СМИ и ученые-исследователи около 50 зарубежных мозговых центров из более 20 стран.