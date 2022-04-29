Президент Ильхам Алиев формирует новую повестку на Южном Кавказе

Автор: Лейла Таривердиева

28 апреля в Азербайджане начала работу международная конференция "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", ставшей еще одним из основополагающих элементов в новой региональной повестке, которую формирует Президент Ильхам Алиев. Учитывая участие экспертов, исследователей, представляющих около 50 зарубежных аналитических центров из более чем 20 стран, мир принял эту новую реальность и повестку, созданную главой государства на Южном Кавказе. В первый день мероприятия, состоявшего в освобожденной Шуше, прошли панельные дискуссии на темы "Шуша - на пути к возрождению" и "Сотрудничество, возможности и вызовы", а сегодня в университете ADA обсуждения продолжатся по проблемам, связанным с минной угрозой и возвращением вынужденных переселенцев. Проведение международной конференции, охватывающей важнейшие темы поствоенного периода, в культурной столице Азербайджана говорит об успехе выдающейся и дальновидной политики Президента Ильхама Алиева по установлению долгосрочного мира в регионе. А также о том, что Азербайджан добился того, что в мире сегодня нет ни одной страны или силы, которая не считалась бы с текущей ситуацией.

Сюрпризы для представителей ведущих международных мозговых центров и СМИ начались с первых минут, практически сразу стало ясно, что страна-организатор нацелена на предметный разговор. И проиллюстрировать то, о чем будет говориться, лучше всего, ознакомив участников с ситуацией на местах. Так, одних слов о минной угрозе, оставшейся в наследство от армянской оккупации, недостаточно для понимания масштабов проблемы.

Зарубежных гостей доставили в Карабах на самолете "Агдам". Думается, новопостроенный Международный аэропорт Физули произвел впечатление. Эта современная и стильная воздушная гавань расположена на территории тотальных разрушений и являет собой символ будущего возрождения и процветания освобожденных земель.

Далее делегация ознакомилась с работами Агентства Азербайджана по разминированию на освобожденных от армянской оккупации землях. На месте представители зарубежных мозговых центров понаблюдали за процессом обезвреживания мины, а также были ознакомлены с типами мин и неразорвавшихся боеприпасов, оставленных на нашей земле оккупантами. Все это послужило наглядным пособием в преддверии обсуждений вокруг темы минной угрозы, предстоящих 29 апреля.

Если исключить детали, проведение конференции в Шуше не стало неожиданностью. В апреле 2021 года в Баку прошла аналогичная конференция "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество", в ходе которой гости предложили провести следующий форум в Карабахе. Это предложение было позитивно воспринято Президентом Ильхамом Алиевым и, как видим, через год воплощено в жизнь.

Организация обсуждений в Шуше позволяет зарубежным экспертам, следящим за происходящим в нашем регионе, лучше рассмотреть реалии, увидеть своими глазами последствия урбицида, экоцида и культурного геноцида, совершенных армянскими оккупантами, получить подробную информацию о произошедших в постконфликтный период изменениях, восстановительных работах и планах. В рамках панельных дискуссий обсуждаются инфраструктурные проекты на освобожденных территориях Азербайджана, в том числе в Шуше. Одна из основных тем - достижение окончательного мира, разблокировка коммуникаций и возможности интеграции в регионе.

Как отметил на форуме помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, регион в настоящее время избыточно фрагментирован, поэтому необходимо выстроить больше связей, больше контактов между людьми. Азербайджан, со своей стороны, готов к этому процессу, и теперь слово за Арменией. Помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков подчеркнул, что Баку готов работать и в уже существующих форматах, и на любых новых площадках для налаживания мира на Южном Кавказе и призвал другие страны повлиять на ускорение мирного процесса. Спецпредставитель Президента АР на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов так же обратил внимание участников на тот факт, что карабахский конфликт завершен, и Баку дает шанс Армении запрыгнуть в поезд региональной интеграции, пока не поздно.

На повестке региона основополагающие вопросы - делимитация границ, заключение мирного договора с признанием территориальной целостности и суверенитета. Далее следует вопрос открытия коммуникаций, без чего интеграция невозможно. Все эти задачи составляют основу устойчивого мира и взаимопонимания между Азербайджаном и Арменией, а значит, и мира на Южном Кавказе в целом. Все прочие вопросы следует рассматривать в рамках этих первостепенных задач. Это азербайджанская сторона постаралась довести до участников Шушинского форума.

Азербайджан постепенно приучает мир к правильному восприятию ситуации. Несмотря на то, что представители некоторых стран еще пытаются создавать ложное представление о войне и ее последствиях, мир, как отметил ранее Президент Ильхам Алиев, принял новые реалии региона. Об этом говорит недавно проведенное в Шуше мероприятие ООН, об этом свидетельствуют многочисленные визиты иностранных делегаций, дипломатов, экспертов и журналистов в освобожденные районы. Нынешняя конференция - еще один шаг к полной легитимизации победы Азербайджана в умах и мыслях мирового сообщества. Шаг за шагом, никуда не спеша, Баку продвигает свою повестку, разрушая планы армянской стороны на стадии их зарождения. Тактика знакомства мира с результатами деяний Армении выбрана очень правильно. Десятки зарубежных журналистов, экспертов, дипломатов, общественных деятелей зафиксировали то, что было сотворено армянами на оккупировавшихся ими почти тридцать лет территориях Азербайджана. А крупные форумы с участием авторитетных представителей десятков стран, как ныне проводимая в Шуше конференция, "поражают" сразу множество целей.

В прошлом апреле участники конференции побывали в Агдаме, увидели своими глазами "Хиросиму Кавказа". Это мрачное зрелище не могло не оставить следа в сердцах зарубежных наблюдателей, пусть даже они опытны и закалены. Об этом можно было судить по вопросам, которые на второй день конференции задавались участниками Президенту Ильхаму Алиеву. Если просмотреть стенограмму встречи 13 апреля 2021 года, прошедшей в Университете ADA, можно почувствовать эмоции, переживавшиеся зарубежными гостями, которым довелось увидеть все своими глазами. Начал формироваться новый взгляд на происходившее в нашем регионе тридцать лет. Это очень важный момент, потому что конфликт завершился, и миру необходимы новые и более реальные подходы.

Та конференция проходила через полгода после завершения войны. Тогда азербайджанская сторона сама еще не окончательно отошла от шока от увиденного. Отвечая на вопросы участников на прошлогодней конференции, глава государства признал, что масштаб разрушений на освобожденных от оккупации территориях оказался страшнее даже наших самых плохих ожиданий. Год назад те процессы, которые уже активно идут в освобожденных Карабахе и Восточном Зангезуре, только планировались, а сегодня они уже находятся на стадии практической реализации. Тот же Международный аэропорт Физули можно назвать настоящим чудом, потому что такие объекты не строятся за несколько месяцев. На их строительство уходят годы. Далее - разминированы тысячи квадратных километров, на очищенных от мин землях к осени будут снимать уже второй урожай. Отстраивается новый Агдам, восстанавливается Шуша, в Зангилане скоро ждут возвращения первых вынужденных переселенцев. Мы уже не говорим о тысячах километров линий электропередачи и новых дорогах, качество которых, конечно же, смогли оценить участники форума в Шуше.

Год назад все это еще находилось на стадии планов и проектов. Но сегодня на первый план выходит вопрос международного сотрудничества, участия зарубежных партнеров Азербайджана в этих процессах и понимание ими направления, которое ведет к реальному миру.

Конференция продолжается. Ее участникам еще предстоит узнать немало о том, что на самом деле было и что происходит в этой части мира.