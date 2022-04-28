Строительные работы в Карабахе впечатляют.

Об этом Trend сказала в четверг старший аналитик по вопросам политики Центра европейской политики Аманда Пол в кулуарах международного форума "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", проходящего в Шуше, передает Day.Az.

"Мне бы хотелось отметить развитие инфраструктуры в Карабахе. Я первый раз в Шуше и крайне впечатлена строительными работами, которые ведутся тут", - сказала аналитик.

Она также отметила, что с продвижением восстановительных работ в карабахском регионе откроется возможность для успешного развития туризма.

"Такие мероприятия, как этот форум, на котором собрались представители "мозговых центров" со всего мира, важны с разных точек зрения, и в первую очередь для каждого азербайджанца, так как Шуша имеет важное значение", - сказала Аманда Пол.

Отметим, что в городе Шуша проходит международный форум "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", организованный Центром анализа международных отношений и Университетом АDА. В форуме принимают участие эксперты, ученые-исследователи и представители СМИ около 50 зарубежных "мозговых центров" из более чем 20 стран мира.