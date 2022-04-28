Участники международного форума в Шуше побывали на Джыдыр дюзю

Участники международного форума "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", проходящего в четверг в Шуше, побывали на Джыдыр дюзю, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В форуме, организованном Центром анализа международных отношений и Университетом АDА, принимают участие эксперты, ученые-исследователи и представители СМИ около 50 зарубежных "мозговых центров" из более чем 20 стран мира.

В рамках конференции сегодня состоялись две панельные дискуссии на темы "Шуша - дорога к возрождению" и "Сотрудничество, возможности и вызовы".