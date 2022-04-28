Масштабы строительства на освобожденных землях Азербайджана впечатляют.

Об этом Trend сказала в четверг исследователь деятельности Китая на евразийском пространстве из университета Кембридж Инфэн Цзи в кулуарах международной конференции в Шуше на тему "Развитие и сотрудничество на Южном Кавказе", передает Day.Az.

"Меня очень впечатлили скорость развития инфраструктуры и масштабы строительства в Карабахе", - сказала исследователь.

Она отметила дорожную инфраструктуру городов Шуша и Физули, а также новый аэропорт в Физули.

Инфэн Цзи также выразила благодарность организаторам за создание такой платформы, как международная конференция в Шуше.

"Такие мероприятия предоставляют специалистам платформу для обмена опытом, а также предлагают открытые дискуссии с должностными лицами", - сказала она.

Также Инфэн Цзи выразила надежду на скорейшее установление мирных отношений между Азербайджаном и Арменией.