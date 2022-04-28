Делегация румынского парламента посетила Шушу

Делегация Палаты представителей румынского парламента во главе с руководителем Группы дружбы с Азербайджаном Кристианом Ивуцем, находящаяся с визитом в нашей стране, 28 апреля посетила Шушу.

Как сообщили Day.Az в Милли Меджлисе, в Шуше гости ознакомились с крепостными стенами, мечетями Йухары Гевхар ага, Ашагы Гевхар ага, посетили равнину Джыдыр дюзю и городскую площадь.

Члены парламентской делегации Румынии ознакомились с ускоренными восстановительно-строительными и реконструкционными работами в городе Шуша. Гостям было сообщено, что после освобождения города Шуша исторические памятники были восстановлены под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

В рамках визита в Шушу гости посетили новый аэропорт в Физули. Гостям было сообщено, что аэропорт, построенный в короткие сроки, способен принимать как грузовые, так и пассажирские самолеты.

Делегацию сопровождал руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-румынским межпарламентским связям Азай Гулиев.