28 апреля 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломину.

Как сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе МИД, стороны обменялись мнениями о взаимовыгодном сотрудничестве между Азербайджаном и НАТО.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан продолжает партнерство с НАТО на основе взаимных интересов и равноправия, подчеркнув в частности опыт участия страны в миротворческих операциях Альянса.

Также министр проинформировал о текущей ситуации в регионе, в том числе о шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подготовке мирного соглашения, делимитации границы, открытию всех коммуникаций и мерах доверия.

Спецпредставитель Хавьер Коломина отметил, что НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Стороны обменялись мнениями по энергетической безопасности, Плану действий Азербайджана по индивидуальному партнерству, а также региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.