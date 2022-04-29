Франция признала провал Минской группы в урегулировании карабахского конфликта

Источник: Агентство международной информации Trend

Французский МИД в своем недавнем заявлении назвал Бриса Рокфея послом Франции по вопросам "Восточного партнерства" ЕС, а не сопредседателем Минской группы (МГ) ОБСЕ, которым он был назначен ранее.

Это стало еще одним шагом мирового сообщества, отражающим принятие новых реалий, созданных в регионе после окончания второй Карабахской войны. Это также означает, что Франция, которая ранее была сопредседателем Минской группы, признает несостоятельность этой структуры как средства для разрешения конфликта, длившегося между Арменией и Азербайджаном почти 30 лет.

Франция тоже понимает, что Минская группа оказалась неэффективной в решении карабахского конфликта, сказал Trend турецкий эксперт по международным отношениям Гектуг Чалышкан, передает Day.Az.

Он отметил, что МГ ОБСЕ была структурой, созданной для разрешения конфликта, однако во время второй Карабахской войны она почти не функционировала.

"Посредничество России и Турции в достижении договоренности о прекращении огня, положившей конец второй Карабахской войне, было более значительным. Поэтому Брис Рокфей, французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, был назначен послом Франции по "Восточному партнерству" ЕС и направлен в регион именно в этой должности. Это связано с тем, что Франция также знает, что Минская группа была неэффективна в разрешении карабахского конфликта", - сказал Чалышкан.

По словам эксперта, поэтому Франция хочет сегодня сыграть свою роль в процессе подписания мирного соглашения и пытается сделать это в рамках "Восточного партнерства" ЕС, а не потерпевшей фиаско Минской группы.

"Это также означает, что Франция признала, что карабахский конфликт решен, и Минская группа не нужна", - сказал Чалышкан.

Как заявила, в свою очередь, эксперт из США Ирина Цукерман, новое название должности Бриса Рокфея отражает изменения, которые были внесены Россией и США после последнего визита в регион Эндрю Шофера (недавно назначенного спецпредставителем Соединенных Штатов на Кавказе).

"Все три страны-участницы Минской группы ОБСЕ внесли эти изменения, что свидетельствует о том, что МГ ОБСЕ утратила для них свое значение. Это также сигнал о том, что Минская группа не играет существенной роли в текущих событиях. Каждая из этих стран взаимодействует с Азербайджаном на индивидуальной основе", - сказала Цукерман.

По ее словам, Минская группа де-факто уже давно играет минимальную роль. Это связано с тем, что она не оказала существенного влияния на ситуацию во время второй Карабахской войны и не сыграла ведущую роль в дипломатической развязке, последовавшей за трехсторонним заявлением.