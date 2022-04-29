Азербайджан и НАТО обсудили развитие двусторонних отношений

29 апреля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности - специальным представителем по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной, сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.

Гасанов поприветствовал гостей, подчеркнув, что рад видеть их в Азербайджане.

Делегации была предоставлена подробная информация о реформах, проводимых в азербайджанской армии в соответствии с поручениями Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, работах, осуществляемых на освобожденных территориях, а также о текущей ситуации на азербайджано-армянской государственной границе.

Министр рассказал об успехах, достигнутых в сотрудничестве с НАТО, отметил важность дальнейшего развития двусторонних связей.

Поблагодарив Гасанова за теплый прием, Коломина положительно оценил тесное сотрудничество азербайджанской армии с Вооруженными силами Турции. Он особо подчеркнул, что это сотрудничество внесет значительный вклад в отношения Азербайджана и НАТО.

В заключение состоялся широкий обмен мнениями по перспективам развития двусторонних отношений, военно-политической ситуации в регионе, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.