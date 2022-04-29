Необходима поддержка мирового сообщества в процессе разминирования Карабаха

Необходима поддержка мирового сообщества в процессе разминирования в Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу журналистам профессор шотландского университета St.Andrews, участник международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" в Шуше Рик Фоун.

"Находясь в Карабахе, нам удалось непосредственно ознакомиться с процессом разминирования. И, безусловно, в этом вопросе необходима международная поддержка", - сказал Фоун.

Он отметил, что сегодняшнее выступление Президента Ильхама Алиева перед участниками международной конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" в Университете ADA очень впечатляет.

"Встреча продлилась три часа. Президент Ильхам Алиев дал четкие и ясные ответы на все вопросы участников. Мы получили ответы на различные вопросы по развитию Южного Кавказа, отношениям Азербайджана с соседними странами и другими государствами", - сказал Фоун.