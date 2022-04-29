Стратегически выверенная политика Президента Ильхама Алиева как залог настоящих и будущих побед Азербайджана

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Есть оружие пострашнее клеветы: оружие это - истина. Автором этого афоризма является французский политик и дипломат Шарль Морис де Талейран-Перигор. Именно истина является тем оружием, которым Азербайджан всегда блестяще пользовался и продолжает пользоваться в противостоянии с мировым армянством и его союзниками в отстаивании своих национальных интересов. В ставке на истину - залог наших побед. Прежних, настоящих и будущих.

Именно доведению до широкой мировой общественности истины посвящена международная конференция на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", которая начала свою работу 28 апреля в Шуше и продолжилась сегодня в Баку, в Университете АДА.

И тут показательно все! Начиная с того, что впервые представители мозговых центров ряда стран мира посетили освобожденную Шушу, увидели азербайджанские земли, которые более четверти века находились под армянской оккупацией. За все эти годы оккупанты не смогли создать на этих землях ничего важного, сильного, монументального. Чем доказали, что являлись всего лишь временными захватчиками, по сути варварами, способными только на разграбление чужого.

И какой контраст с тем, что было сделано за менее чем двухлетний период, прошедший с момента освобождения наших земель Азербайджанской армией! Представители мозговых центров своими глазами увидели построенный в рекордно короткие сроки Международный аэропорт Физули, названный воздушными воротами Карабаха. Этот аэропорт способен принимать воздушные суда любых типов. А ведь совсем скоро будет завершено строительство еще двух аэропортов на освобожденных территориях - в Лачине и Зангилане.

А сама освобожденная Шуша расцветает на глазах! Туда проложена Дорога Победы, там уже вовсю восстанавливаются и строятся тоннели, жилые дома, музеи, мечети и церковь, гостиницы. Вот так себя ведут настоящие хозяева своей земли. И это та истина, которая является главным оружием Азербайджана. И его увидели ведущие представители мировых мозговых центров. Которые собрались в пятницу в Университете АДА, где им посчастливилось общаться вживую с Личностью, которая стоит во главе всех наших грандиозных побед - с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Именно благодаря ему Азербайджан стал безусловным экономическим и политическим лидером региона, имеющим самую сильную армию на Южном Кавказе. Именно благодаря ему Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне. Именно благодаря ему сейчас стремительными темпами идет восстановление всех освобожденных территорий. И то, что Шуша возвратила себе статус колыбели азербайджанской культуры, параллельно превратившись в дипломатическую столицу региона, - тоже личная заслуга Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Кстати, именно согласно распоряжению главы государства, в декабре 2006 года была создана Дипломатическая академия. Позже, в 2014 году, еще одним распоряжением Президента Азербайджанской Республики, на основе Дипломатической академии при МИД Азербайджана и Азербайджанского университета информационных технологий был создан Университет АДА, в котором образование получают студенты из более 40 стран. Это те, кто в будущем будут составлять политическую и дипломатическую элиту своих стран, рассказывая правду о 44-дневной войне, о победе Азербайджана, о стремительном развитии нашего государства.

Кто-то из них в будущем может превратиться в лучших представителей международных мозговых центров. Таких, как эксперты, уже принявшие участие в конференция на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество". Все они получили исчерпывающие ответы на разнообразные вопросы лично от Президента Азербайджана Ильхама Алиева. На блестящем английском, не заглядывая в бумаги, поражая невероятной информированностью, а также грандиозными планами по изменению ситуации во всем регионе Южного Кавказа.

Да, Президент Ильхам Алиев твердо и уверенно заявил, что в ближайшие 10 лет наша страна станет только сильнее. Он подчеркивает, что весь регион Южного Кавказа будет полностью интегрирован с тесным сотрудничеством между тремя странами региона. Это были заявления политического деятеля, слова которого никогда не расходятся с делом. Это слова Личности, при которой Азербайджан стал играть очень важную роль в реализации региональных проектов как в транспортной, так и в энергетической сферах. И это тоже истина, которая является нашим оружием, обладание которым позволяет Азербайджану самому устанавливать новые правила игры. Президент Азербайджана Ильхам Алиев доказал свою способность добиваться этого. Он оказался прав, когда говорил, что Минской группы ОБСЕ больше нет. Это пытались отрицать в Армении, но безуспешно. Истина такова, что МГ ОБСЕ действительно больше нет. А есть новый формат, о котором открыто говорит глава нашего государства.

Это формат, при котором важнейшую роль в постконфликтный период берет на себя ЕС. "Мы считаем ЕС честным брокером и приветствуем их усилия. Если сейчас Минская группа не функционирует, мы думаем что ЕС может сыграть свою роль в процессе нормализации", - заявил Президент Ильхам Алиев. И это - громкое и сильное заявление, доказывающее способность нашей страны проводить действительно независимую внешнюю политику.

В современном мире, где старые и новые конфликты приводят к разрушительным войнам, жертвами которых являются десятки тысяч людей, миллионы беженцев и внутренних переселенцев, проводить такую выверенную политику, основанную на твердом отстаивании национальных интересов - это все требует величайшего дипломатического, политического талантов, а также невероятного личного мужества, а еще - величайшей любви к своей Родине. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обладает всеми этими качествами. И это та истина, которую увидели и поняли все участники международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".