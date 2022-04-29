https://news.day.az/politics/1457949.html В России ответили на оскорбления Владимиру Соловьеву - ВИДЕО
В России ответили на оскорбления Владимиру Соловьеву - ВИДЕО
Известный российский шансонье Александр Новиков записал видеообращение к телеведущему Владимиру Соловьеву, в котором возмутился нападками на жителей Екатеринбурга, передает Day.Az.
"Слышь, ты, штрибан. Ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А лучше закуси свое поганое жало....", - говорится в обращении Новикова.
Ранее проармянский пропагандист Соловьев назвал город Екатеринбург центром "мерзотной либероты", породившей подонков, скрывающихся за границей, у которых мусор в голове.
Оскорбления в адрес жителей Екатеринбурга не остались незамеченными. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев призвал "следить за своим языком" Соловьева.
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