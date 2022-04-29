В России ответили на оскорбления Владимиру Соловьеву

Известный российский шансонье Александр Новиков записал видеообращение к телеведущему Владимиру Соловьеву, в котором возмутился нападками на жителей Екатеринбурга, передает Day.Az.

"Слышь, ты, штрибан. Ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А лучше закуси свое поганое жало....", - говорится в обращении Новикова.

Ранее проармянский пропагандист Соловьев назвал город Екатеринбург центром "мерзотной либероты", породившей подонков, скрывающихся за границей, у которых мусор в голове.

Оскорбления в адрес жителей Екатеринбурга не остались незамеченными. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев призвал "следить за своим языком" Соловьева.