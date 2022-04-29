Восстановительные работы в Карабахе идут невероятными темпами

Восстановительные работы на освобождённых от оккупации землях Азербайджана идут с невероятной скоростью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу журналистам исполнительный директор пакистанского исследовательского центра, участник международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" в городе Шуша Халид Таймур Акрам.

"Восстановительные работы на освобождённых землях идут с невероятной скоростью. Необходимо остановить пропагандистскую кампанию Армении, международное сообщество само должно увидеть реальную картину происходящего, то, насколько продуктивно идут восстановительные работы в Карабахе", - сказал он.

Акрам добавил, что он встретился с несколькими жителями в Шуше, и они очень довольны тем, как идет восстановление, и как азербайджанское государство заботится о своих гражданах.

Он также с сожалением отметил, что за последний год Азербайджан потерял более 100 жизней из-за минной угрозы на освобожденных землях.