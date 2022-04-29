https://news.day.az/politics/1457961.html Комиссия по вопросам помилования рассмотрела более 100 обращений
Комиссия по вопросам помилования рассмотрела более 100 обращений
В Азербайджане 29 апреля прошло очередное заседание Комиссии по вопросам помилования.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании состоялось рассмотрение с принятием решений более 100 обращений о помиловании.
Отметим, что предыдущее заседание Комиссии по вопросам помилования состоялось 26 апреля. На нем так же было рассмотрено более 100 обращений.
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