Комиссия по вопросам помилования рассмотрела более 100 обращений

В Азербайджане 29 апреля прошло очередное заседание Комиссии по вопросам помилования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании состоялось рассмотрение с принятием решений более 100 обращений о помиловании.

Отметим, что предыдущее заседание Комиссии по вопросам помилования состоялось 26 апреля. На нем так же было рассмотрено более 100 обращений.