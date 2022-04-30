Азербайджан ценит честное партнерство со стороны ЕС

Отвечая на вопросы участников проходящей в Университете АДА международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", Президент Ильхам Алиев анонсировал очередную встречу представителей Азербайджана и Армении в Брюсселе. Встреча ожидается в начале мая. Европейский Союз, отметил глава государства, является важным партнером Азербайджана. "У нас очень широкая повестка сотрудничества. Мы считаем Европейский Союз честным актором и приветствуем его усилия. Минской группы сейчас не существует, поэтому мы считаем, что Европейский Союз может сыграть свою роль в процессе нормализации", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Комментируя Day.Az заявление главы государства, азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов подчеркнул, что Евросоюз сегодня превратился в ключевого модератора, реализующего посреднические функции на Южном Кавказе.

"Президент неслучайно назвал Евросоюз честным актором. 6 апреля в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Эта встреча дала повод для осторожного оптимизма и в определенной мере, можно сказать, похоронила реваншистские надежды армянской стороны. Активизация Евросоюза, на мой взгляд, способна сыграть очень позитивную роль в процессе урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией и формировании стабильности и безопасности в нашем регионе", - сказал Садыхов.

По словам политолога, наше сотрудничество с ЕС в последние годы стало более плодотворным и активным, приносящим определенные политические и экономические выгоды. Это не означает, что Азербайджан ставит целью вступление в Евросоюз, подчеркнул наш собеседник, напомнив слова Президента Ильхама Алиева, сказанные во время конференции. Глава государства отметил, что для Азербайджана вступление в ЕС - невозможный сценарий.

"Для поддержания плодотворных и взаимовыгодных связей с европейскими партнерами, Азербайджану совершенно не обязательно вступать в Евросоюз. Не интегрируясь в ЕС, мы, тем не менее, и впредь будем последовательно и активно сотрудничать с Евросоюзом, понимая, что он играет важную роль в мировой политике, в решении многих вопросов политического и экономического характера. Главное для нас, что Евросоюз принял и учел новые геополитические реалии, которые создал Азербайджан своей победой в 44-дневной войне. Уверен, что Европа сама заинтересована в многостороннем сотрудничестве с нашей страной. Это сотрудничество будет только расширяться. Потому что Азербайджан ценит честное партнерство", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева