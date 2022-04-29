Важно развивать двусторонние отношения между Азербайджаном и Францией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу основатель и главный редактор французского новостного портала Musulmans en France, участник международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", прошедшей 28 апреля в Шуше, Жан-Мишель Брюн.

Он отметил, что его очень впечатлила сегодняшняя трехчасовая встреча делегации с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Президент Ильхам Алиев рассказал про отношения Азербайджана с соседями, другими странами, ЕС, Китаем. В то же время очень важно развивать отношения Азербайджана с Францией как с одной из ключевых стран Евросоюза. Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, но, как видится, Минская группа уже не актуальна", - сказал Жан-Мишель Брюн.