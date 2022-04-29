Существует большой потенциал для увеличения перевозок китайских товаров через Азербайджан.

Об этом Trend сказала в пятницу исследователь деятельности Китая на евразийском пространстве из Университета Кембридж, участник международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", прошедшей в городе Шуша 28 апреля, Инфэн Цзи, передает Day.Az.

"Многие контейнеры и грузы перевозятся из Китая через Азербайджан. Я побывала в Бакинском порту и видела количество контейнеров из Китая", - сказала она.

По словам Инфэн Цзи, выстраивая коммуникационные и другие новые платформы для привлечения инвестиций, можно добиться значительного увеличения объема транзита.

Она добавила, что транзит через Азербайджан является одним из важнейших маршрутов, соединяющих Китай с Европой, и развитие его потенциала крайне необходимо.