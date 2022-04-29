Главный исполнительный директор газеты La Gazette, учрежденной АМИ Trend во Франции, Жан-Мишель Брюн в интервью АЗЕРТАДЖ

Впечатлен речью Президента Ильхама Алиева на иностранном языке на сегодняшней конференции.

Как передает Day.Az, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал в пятницу Жан-Мишель Брюн, главный исполнительный директор газеты La Gazette, учрежденной АМИ Trend во Франции.

"Президент Ильхам Алиев беседовал с нами, не ведя никаких записей, в течение трех часов. Это замечательно", - сказал он.

Жан-Мишель Брюн отметил, что Президент Азербайджана рассказал на конференции о ситуации в Карабахе, отношениях с Турцией, Ираном и Россией, а также с Европой и, конечно, о конфликте с Арменией.

"Как известно, армянская диаспора, насчитывающая около 700 тысяч человек, имеет большое влияние во Франции. Поэтому некоторые политики поддерживают Армению. Однако я уверен, что после нынешних президентских выборов во Франции между Азербайджаном и Францией в будущем возникнут более крепкие связи", - сказал он.

Жан-Мишель Брюн также отметил, что пишет сейчас книгу о Шуше.