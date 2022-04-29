Связи между портами Азербайджана и Греции будут укрепляться - посол Греции - ФОТО
Операции по перевалке грузов в Бакинском порту очень практичны.
Об этом, как сообщили Day.Az в Бакинском порту, сказал посол Греции в Азербайджане Николаос Пиперигкос во время визита в порт.
Он отметил, что посольство Греции в Баку нацелено на укрепление связей между Бакинским портом и портами Греции.
Как сказал, в свою очередь, генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов, ведутся работы по максимальному увеличению пропускной способности порта и его превращению в ключевой торговый и логистический центр с охватом обслуживания в 130 миллионов человек в радиусе одной тысячи километров километров вокруг Азербайджана.
Отметим, что 29 апреля посол Греции в Азербайджане Николаос Пиперигкос посетил Бакинский порт и провел встречу с его руководством.
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