Президент Ильхам Алиев: портрет Лидера, который с самого начала знал, как достичь поставленной цели

Автор: Акпер Гасанов

Чем отличается политический деятель от политика-временщика? Первый строит планы на долгую перспективу, является стратегом. Второй же рассчитывает на очень короткую перспективу, чаще всего на один президентский срок, строя свои планы в полном соответствии с этим "спринтерским забегом". Лично для меня всегда было очевидно, что в основе любых изменений, действий в той или иной стране мира должны стоять ее национальные интересы. И если они требуют внесения изменений в Конституцию страны ради достижения исторических побед, то эти изменения должны вносится. При участии народа, беря за основу его выбор.

Азербайджанский народ еще в 2003 году заявил о том, что верит Ильхаму Алиеву. И это был осознанный выбор. В итоге, на всех президентских выборах, в том числе и на состоявшихся в 2018 году, победу одерживал именно Ильхам Алиев. В 2018 году за него проголосовало 86,22% пришедших на избирательные участки граждан республики.

Я прекрасно помню, что в тогдашнем докладе Госдепартамента США отмечалось, что миссия по наблюдению за выборами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пришла к выводу, что президентские выборы в апреле 2018 года, прошли "с нарушениями ограничивающие основные права и свободы, которые являются необходимыми условиями для подлинно демократических выборов". Это была не просто неуместная, но и чудовищная ошибка в оценках. Ошибка, которая показала полнейшее незнание США азербайджанских реалий. И сегодня страшно даже представить, что было бы, если бы азербайджанский народ ориентировался на мнения извне, а не на голос коллективного разума. Страшно представить, что было бы, если бы у внешних сил получилось бы дестабилизировать ситуацию в стране.

А ведь такие попытки были не раз. Начиная с парламентских выборов 2005 года, когда экспорт "оранжевых революций" планировали перенести и в Азербайджан. Не получилось. Ни тогда, ни позже. В итоге, мы увидели продолжающийся процесс укрепления государства, а не хаос. Совершенно же очевидно, что многим внешним силам выгоднее, когда то или иное государство ослабевает, погружается в пучину внутриполитических противоречий.

Пойди Азербайджан по этому пути, мы бы никогда не увидели победы в 44-дневной войне, освобождения Шуши, Лачина, Физули, Агдама, Кяльбаджара и всех иных наших земель. А ведь продолжавшаяся оккупация наших земель была на руку странам Запада. И об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто и громко заявил сегодня на международной конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", которая прошла в Университете АДА.

Глава нашего государства выразил четкую, смелую, однозначную позицию, поддержав территориальную целостность Украины. При этом, он дал очень важный совет нынешнему руководству Украины. По его словам, самое главное для Украины - не смириться с оккупацией своих земель. Западные партнеры говорили Президенту Ильхаму Алиеву, что Азербайджан проиграл и должен смириться с оккупацией земель, что страна должна пересмотреть свое отношение к своей территориальной целостности. Но, как отметил глава государства, он всегда отвечал - нет! По словам Президента Ильхама Алиева, его критиковали за упрямую позицию в этом, негибкость, но он всегда отвечал - нет.

Президент Ильхам Алиев также посоветовал никогда не соглашаться на нарушение территориальной целостности. Второй совет заключается в том, что все время нужно надеяться на свои ресурсы и не обращать внимания на резолюции международных структур, так как они не имеют никакой силы. Пример тому - 30 лет Армения не выполнила резолюции ООН о выводе войск с территории Азербайджана. Глава государства понял, что Азербайджан в меньшинстве, что нам не помогут. По словам Президента Ильхама Алиева, Азербайджану нужна сильная армия, сильная экономика, и это было сделано. Глава государства также добавил, что Азербайджану было нужно новое поколение - поколение тех, кто пойдет до конца, сражаясь за территориальную целостность. Большинство этого поколения никогда не видело Карабах своими глазами, заявил Президент Ильхам Алиев.

Он справедливо указал на то, что наши расходы на армию высоки, но и мотивация, патриотизм у нас были запредельные, и нам было ясно, что Армении будут много помогать, но нас это не остановило. По словам главы государства, он давал армянскому премьеру возможность вывести войска, но Пашинян не верил в то, что Азербайджан победит. Но, продолжил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан наступал и в конце концов Армения вынуждена была согласиться на наши требования.

По мнению главы государства, самое главное - победный дух нации. Как отметил Президент Ильхам Алиев, сейчас мы гордимся тем, что сделали. По его словам, Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины, имеет прекрасные отношения и с Россией, и с Украиной. Глава государства подчеркнул, что принципы территориальной целостности не должны нарушаться, добавив, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность и Молдовы, и Грузии. Президент Ильхам Алиев сообщил, что нас призывали договориться с Арменией, но армяне были глухи. И чем больше мы пытались, тем более надменными становились они. И кто сейчас подтверждает нашу территориальную целостность? Те люди, которые несколько лет назад утверждали, что "Карабах - это Армения", подчеркнул глава государства.

Это были слова, к которым обязаны прислушаться руководители Украины, политики, политологи, военные эксперты, экономисты, журналисты и общественность Украины. Потому, что их озвучил политический деятель, имеющий славный опыт победы на поле боя, на дипломатической арене, являясь также строителем самого экономически мощного государства Южного Кавказа, обладающего самой боеспособной армией в регионе. Это были слова того, кто с самого начала знал, чего он хочет добиться, как достичь поставленной цели. Это были слова человека, который знает, как и дальше укреплять Азербайджан, его позиции в мире. Укреплять, зачастую вопреки попыткам внешних сил добиться ослабления нашего государства.