Мы проиграли Азербайджану, потому что у нас не было политика уровня Ильхама Алиева

Поражение Армении в 44-дневной войне стало возможным только по одной, очевидной причине - в Армении с момента обретения независимости не было политика уровня Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье, размещенной в армянских СМИ.

По мнению автора статьи, Левон Тер-Петросян больше других, исходя из объективных показателей, соответствует званию самого успешного главы государства Армении.

"Но он же выступил автором идеи, которая сводилась к принципу "мир в обмен на часть земель". Он же, в конечном итоге, ушел и уступил дорогу тем, кто два с лишним десятилетия грабил народ, обманывая его. Да, Роберт Кочарян и Серж Саргсян стали долларовыми мультимиллионерами. Они создали миф о том, что наша армия способна одолеть армию противника. Ничего этого не было. Даже Россия нас не поддержала. Даже ОДКБ. И это - несмотря на то, что Армения вошла в ТС и ЕАЭС, лишившись реальной возможности для геополитических маневров. Мы получили статус страны, тотально зависимой от России", - говорится в статье.

Как отмечается в материале, в уже сложившихся условиях особых вариантов у Пашиняна нет.

"И не только у него, у его конкурентов тоже. Они сейчас могут сколько угодно критиковать действующую власть, но это всего лишь внутриполитическая повестка. Окажись они у власти, им придется соглашаться со всеми новыми реалиями. Можно попытаться потянуть время, но это в конечном итоге ничего не изменит. И знаете, почему? Потому что нас все время обманывали. Осознанно или по глупости, но в итоге мы играли в игру, правила которой установил Баку", - говорится в статье.

Автор отмечает, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев добился поставленной цели и никто ему не смог противостоять. Президент Ильхам Алиев сделал так, что вся Минская группа ОБСЕ просто развела руками.