Президент Ильхам Алиев заложил правильный фундамент для строительства мира на Южном Кавказе

Автор: Намик Алиев, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол, доктор юридических наук, профессор

29 апреля в Университете АДА состоялась международная конференция на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество". На конференции принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, который ответил на вопросы международных экспертов и журналистов, представителей авторитетных мозговых центров мира. Выступление главы государства можно назвать программной речью. Ответ на каждый вопрос был ясным и конкретным, представляющим позицию официального Баку по самым актуальным темам международной повестки.

В связи с услышанным у меня родились некоторые соображения, и я попытаюсь высказать их, задав самому себе ряд вопросов.

Почему так важно знакомить иностранных экспертов с ситуацией в Азербайджане и на освобожденных территориях?

На мой взгляд, здесь две причины. Первая - это то, что Азербайджан на протяжении 30 лет страдал от армянской агрессии и оккупации своих территорий. При этом мы видели (и несли серьезные потери от этого) недостаточную информированность мирового сообщества о том, что происходит, а после прорыва информационной блокады мы столкнулись с безразличием и двойными стандартами ведущих стран мира по отношению к нашей стране. Все это создало условия для того, чтобы затянулась по времени агрессия и оккупация, агрессор не был поставлен на место, не были реализованы 4 резолюции Совета Безопасности ООН. Это, к сожалению, имело место и, в свою очередь, сказывалось на том, что происходило на Южном Кавказе. Поэтому сегодня довести обстановку до мирового сообщества необходимо для того, чтобы коллективный Запад не мог сказать, что мы ничего не знаем, нам ничего не известно, мы ничего не видели. Это - очень важно, просто необходимо, чтобы мир увидел, что произошло за истекшие 30 лет, и что происходит сейчас, когда Азербайджан освободил и восстанавливает свои территории.

И вторая причина, я думаю, в том, что меняется мироустройство, устанавливается новый миропорядок. И в этом процессе важно, чтобы Азербайджан во время этого строительства заложил правильный фундамент для строительства мира в нашем регионе, на Южном Кавказе. Для закладки этого фундамента в том числе необходимы и правильные ориентировки для мирового сообщества, правильные посылы, сигналы. Чтобы центры силы не могли бы вновь сказать, что мы ничего не видели и не слышали. Эти посылы и сигналы, думаю, прозвучали в заявлениях Президента Азербайджана на конференции.

Эти две причины, на мой взгляд, являются достаточным основанием для приложения усилий к тому, чтобы мозговые центры мира обращали внимание на Азербайджан, занимались нашими проблемами. При этом нам не нужно, чтобы они были "на нашей стороне". Нам необходимо, чтобы они были на стороне объективности, справедливости, занимали бы взвешенную разумную правовую позицию в нашем противостоянии с Республикой Армения за мир. Этого, в принципе, достаточно, чтобы на Южном Кавказе воцарился стабильный мир.

Новая эра мира и сотрудничества на Кавказе, о которой говорил Президент Ильхам Алиев. Какой она будет?

Сегодня процессы, которые происходят в регионе, невозможно рассматривать в отрыве от того, что происходит в глобальном масштабе, плоскости, во всем мире. Азербайджан и Южный Кавказ в целом - это тот регион мира, в котором позиции мировых и региональных лидеров совпадают, что является уникальной ситуацией. Лидерство Азербайджана на Южном Кавказе определяется целым рядом факторов: его расположением, территорией, самой мощной экономикой, составляющей более 2/3 экономики Южного Кавказа, имеющимися коммуникациями, сильной и современной армией и др. То, что Азербайджан в последние годы изменил коренным образом ситуацию в регионе, является достаточно серьезным аргументом, чтобы строить мир на Южном Кавказе с учетом интересов нашей страны, на основе лидерства Азербайджана в этом регионе. Это лидерство признается всеми основными политическими игроками. В настоящее время без Азербайджана на Южном Кавказе невозможно ни построить мир, ни построить экономику, ни реализовать какой-либо крупный проект. Это факт, это реальность. Поэтому только через Азербайджан можно построить в регионе новый миропорядок, новые правила и условия для жизни этого прекрасного края в мире. Здесь также нужно иметь в виду, что сегодняшняя политика Азербайджана является наиболее правильной, выверенной, основанной на нормах международного права, наиболее перспективной.

Участников конференции удивила позиция Азербайджана, когда, отвечая на их вопросы, Президент Ильхам Алиев сказал о нежелании и невозможности вступления страны в Евросоюз, кстати, в отличие от трех других стран-участниц программы "Восточное партнерство".

Для этого есть все основания. Азербайджан - активный участник Движении неприсоединения, последние три года успешно возглавляет и своими инициативами фактически возродил его. Эта внеблоковая политика позволяет балансировать между центрами силы и, учитывая их интересы, защищать свои национальные. Глава Азербайджана всегда ставит во главу угла интересы своего государства.

Из шести стран "Восточного партнерства" три - Грузия, Украина и Молдова - столкнулись с войной, а в случае с последней - с серьезной угрозой войны. Мы помним август 2008 года, мы ежедневно отслеживаем события в Украине, а озвученные цели и провокации в отношении Приднестровского региона Молдовы не являются оптимистичными. При этом напомню, что все три страны выразили желание присоединиться к Евросоюзу, подписали соглашения об ассоциативном членстве, а Грузия и Украина целеустремленно идут в НАТО. Три страны выбрали западный вектор развития. Две другие - Армения и Беларусь, хоть и пошли разными путями в своей политике и сильно отличаются друг от друга, но вектор выбрали восточный.

Как видим, выбор какого-либо центра силы и игнорирование другого, приводит к определенным последствиям и не всегда положительного порядка.

Для чего укреплять обороноспособности страны в постконфликтный период?

Общеизвестное правило "хочешь мира, готовься к войне" никто не отменял. К неизменному следованию этому правилу нас подвели 30-летняя оккупация наших земель и необъективная, основанная на двойных стандартах политика Запада. Мы поняли, что никто кроме нас не будет решать наши вопросы, поэтому, создав свои современные вооруженные силы, мы сами очистили наши земли.

Сегодня в постконфликтной ситуации необходимо довести мирный процесс до конца. Отрадно, что есть позитивные сигналы из Республики Армения, но это не должно нас успокаивать. Еще достаточно сильны реваншистские силы, которые не желаю смириться с поражением, хотя и не понятно, что они хотят и могут сделать вопреки здравому смыслу и нормам международного права, экономике и вооруженным силам Азербайджана. Они много лет строили на чужих землях основанное на мифах армянское государство по образу "глиняного колосса на длинных ногах". Они сами, по крайней мере, многие из них понимали, что этот "колосс" рухнет. И вот когда этот "колосс" рухнул, одурманенная мифами, ничего не понимающая часть армянского сообщества желает реванша, не представляя при этом, как его осуществить. Очевидно, опять будут стремиться обязать к этому мировое сообщество.

Поэтому Азербайджан должен быть сильным: и в военном, и в экономическом отношении. Мы должны быть едины во всем, и прежде всего, в стремлении строительства мира и нового миропорядка на Южном Кавказе.