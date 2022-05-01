Армения готова принять новые геополитические реалии, созданные Президентом Ильхамом Алиевым

Мирная повестка Президента Азербайджана Ильхама Алиева, основанная на пяти базовых принципах, и впервые представленная главой МИД Джейхуном Байрамовым на мартовском дипломатическом форуме в Анталье, является единственным устойчивым путем вперед. В целом сигналы из Еревана (от премьер-министра Никола Пашиняна, главы МИД Арарата Мирзояна и прочих официальных лиц) указывают на то, что Армения готова принять новые геополитические реалии, возникшие в регионе после Второй карабахской войны.

Об этом в интервью Day.Az сказал профессор геополитики и директор по публикациям и политическим исследованиям в университете ADA, экс-советник президента и министра иностранных дел Сербии, бывший высокопоставленный чиновник ООН Дамьян Крневич Мишкович, комментируя итоги международной конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", прошедшей в Университете ADA 29 апреля.

По мнению нашего собеседника, Пашинян понимает, что он может войти в историю либо как лидер, "потерявший" Карабах, либо как лидер, помирившийся с Азербайджаном.

"Азербайджан предлагает Армении интеграционную модель через транспортно-коммуникационную инфраструктуру, что является частью укрепления доверия между двумя странами, и здесь явно предстоит пройти еще долгий путь. Но альтернатива для Армении безрадостна: реваншизм, который не может быть успешным в любом временном горизонте, и динамичный региональный контекст, который обойдет Армению так же, как это было с трубопроводами", - отметил он.

Экс-советник президента и министра иностранных дел Сербии считает, что внутренняя оппозиция в лице "карабахского клана" хоть и представляет некоторую угрозу для Пашиняна, но не имеют поддержки в армянском обществе, которое открыто отвергает их политику реваншизма.

"Ещё одним знаменательным событием в контексте мудрого руководства Президента Ильхама Алиева стало подписание Меморандума с Ираном о создании новых коммуникационных связей. Тем самым Армении было дано понять, что параллельно с Зангезурским коридором у Азербайджана будет ещё один не менее важный транспортный коридор. В документе Меморандума изложены планы по созданию нового мультимодального коридора, состоящего из автомобильных, железнодорожных, коммуникационных и электрических соединений, связывающих материковый Азербайджан с Нахчываном. Этот проект рассматривается в качестве альтернативы или дополнения к статье 9 трехстороннего заявления от ноября 2020 года из-за нежелания Армении полностью реализовать его. Посыл Армени ясен: Азербайджан не будет вас ждать, так что не упустите пока ещё имеющуюся возможность. Взаимодействуя с Азербайджаном Армения может получить больше выгод. Идея заключается в том, что Армения не должна встречать протянутую руку Азербайджана сжатым кулаком. Азербайджан понимает, как стимулировать своих соседей на сотрудничество, поэтому я настроен с осторожным оптимизмом, что Армения также проявит конструктивизм в этом вопросе", - заявил профессор.

Далее высокопоставленный чиновник ООН сообщил, что нормализация отношений Азербайджана и Армении является основой для прогресса, безопасности и процветания региона.

"Речь идёт не только в контексте нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, но и конфликта вокруг Украины. Теперь мы все знаем, что этот конфликт не имеет ничего общего ни с Южным Кавказом, ни со Средней Азией, но этот регион может стать одним из его бенефициаров. Потому, что в мире пришло понимание того, что единственный политически приемлемый наземный маршрут из Азии в Европу должен проходить именно через Южный Кавказ, так называемый Средний коридор (Middle Corridor). Таким образом, Южный Кавказ может повысить свою репутацию как логистического узла и, возможно, в качестве производственного узла. Например, в выигрыше могут оказаться Бакинский порт и Алятская свободная экономическая зона, а также Грузия и, что наиболее актуально, Армения", - пояснил сотрудник ADA.

Сербский политолог подчеркнул, что единственным выходом Армении из транспортной изоляции является примирение как с Азербайджаном, так и с Турцией.

"Баку и Анкара готовы предоставить Еревану конкретные выгоды. Это оптимальный путь преодоления реваншизма, который так дорого обошёлся армянам. И по моим соображениям большинство армян, живущих в Армении, осознали это. Да, армянское лобби на Западе и в других концах света пытается воспрепятствовать этому, но их влияние ослабевает.

Еще одним положительным последствием для региона конфликта вокруг Украины является то, что теперь в мирном процессе есть не один посредник.

"Конкуренция лучше, чем монополия" - это фраза, которую я услышал за последние несколько дней. Азербайджан знает, как использовать дух соперничества внешних игроков. После России в постконфликтное урегулирование вовлечён и ЕС. Не исключено, что США, Турция, а также некоторые другие страны могут сыграть определённую роль в открытии коммуникаций на Южном Кавказе. Потребуется много капитала, инвестиций в регион, что выгодно и для армян, и для азербайджанцев, и для грузин. Это прочная основа для прогресса, безопасности и процветания", - заключил Дамьян Крневич Мишкович.

Абдул Керимханов