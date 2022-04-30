Решимость Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева придавала нам силы в боях

Сегодня в Азербайджане отмечают очередную годовщину со дня создания Сил специального назначения.

Силы спецназа были созданы при министерстве обороны 30 апреля 1999 года великим лидером Гейдаром Алиевым.

Как передает Day.Az, в очередную годовщину со дня создания Сил специального назначения корреспондент АМИ Trend встретился с участником Отечественной войны, бойцом спецназа Васифом Меликовым, который рассказал о пройденном боевом пути, высоком профессионализме своих коллег, проявленном ими мужестве в годы Отечественной войны и способности справляться со сложнейшими боевыми задачами.

По его словам, главным фактором Победы Азербайджана в Отечественной войне было доверие военнослужащих к нашему народу, государству и Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

"Каждое обращение Президента Ильхама Алиева к народу, когда глава государства объявлял о наших победах, воодушевляло нас, а решимость Верховного главнокомандующего придавала нам силы. Поэтому мы каждый день продвигались вперед, успешно выполняя сложнейшие боевые задачи. Все мы - от рядового до командующего Силами спецназа - шли вперед, сражаясь с врагом. С первого дня войны и до капитуляции Армении спецназовцы сражались на передовой. Мы отомстили армянским бандитам и гордимся этим", - сказал Меликов.

Боец отметил, что спецназ Азербайджана преподал противнику урок как в ходе апрельских боев 2016 года, так и во время 44-дневной Отечественной войны.

"Наш спецназ стал кошмаром для армянской оккупационной армии. Азербайджанский народ гордится своим высокопрофессиональным и героическим спецназом", - сказал Меликов.

По его словам, Силы спецназа Азербайджана ежедневно повышают свой профессионализм.

"Если армяне когда-нибудь попытаются нас атаковать, "Железный кулак" вновь сокрушит их", - сказал Меликов.

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