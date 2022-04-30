Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в результате подрыва на мине в Лачине

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с гибелью рабочего в результате подрыва на мине в Лачине.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана в ответ на запрос Day.Az, по факту гибели рабочего в Лачине в результате подрыва на мине в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Напомним, что рабочий Парвин Салахов, 1992 года рождения, подорвавшийся накануне на мине в Лачине и доставленный в Баку, был помещен в Главный клинический госпиталь Вооруженных сил, в котором позже скончался от полученных тяжелых ранений.