Президент Ильхам Алиев - политик мирового уровня

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Специалистам, хорошо знающим наш регион, известно, что имя Президента Азербайджана часто встречается в международных СМИ. Его часто цитируют, и это не случайно. Это связано с тем, что во все времена политическую погоду, атмосферу разрядки, безопасности и взаимодействия формировали пассионарные политики, люди действия, истинные лидеры. Президент Ильхам Алиев как раз является ярким представителем этой категории государственных деятелей.

В сегодняшнем мире на политическом олимпе наблюдается острый дефицит ярких личностей. Большую часть политической пирамиды составляют политики среднего уровня, о чем можно судить на примере того же Европейского Союза, чиновники которого часто неправильно позиционируют, упускают возможности использовать силу единства для решения проблем и сглаживания острых углов. В противовес этому Азербайджан, небольшая по размерам страна, собственными силами решила свою острую проблему.

Нас все время убеждали, что нельзя использовать силу, нужно договариваться о мире, от чего отказывалась Армения. А тем временем влиятельные страны решали свои задачи силой. Американцы, британцы, французы, россияне. Они в противовес международному праву использовали силу, а мы, стремившиеся к торжеству международного права, не имели возможности этого сделать. Коль скоро Армения подорвала мирный процесс, она заслуженно нарвалась на избиение со стороны той страны, которой международное сообщество запрещало применять силу. Президент Азербайджана доказал, что применение силы в подобных ситуациях неизбежно. Это политик, который совершенно точно определяет структуру момента, осознает тонкости действующей конъюнктуры и принимает строго адекватные решения для того, чтобы преодолеть проблему и поставить в ней точку. Президент Азербайджана является лидером, который правильно определяет повестку и для своей страны, и для международного сектора, а также правильно ранжирует средства, которые должны быть применимы для того, чтобы пересечь критические линии, которые всегда пугают политический кластер, руководителей разного уровня. Нельзя бояться проблемы и отворачиваться от нее. Наш Президент показал, как нужно поворачиваться лицом к проблемам, не отрицать их существование, а, наоборот, признавать их и принимать решения. Решения, которые принимает Президент Ильхам Алиев, отвечают духу времени и дают ожидаемый результат. Обратите внимание, насколько сейчас Европейский Союз идет на контакт с Азербайджаном в поствоенных реалиях. Европейцы понимали, что Азербайджан является главным звеном в цепи юзнокавказских государств, делали ставку на него, но подвешенное состояние территориального вопроса мешало им ставить долгосрочные задачи, говорить о долгосрочных приоритетах.

Мы видим, что все процессы, все проблемы в мире дожидаются своего ужасного конца, находясь в состоянии бесконечного ужаса. Свою же проблему Азербайджан решил. Это, возможно, ужасный конец для Армении и тех, кто ее поддерживал в несправедливых ее действиях, но это оборачивается пользой для всего региона. И посмотрите, как грамотно ведет политику Президент Азербайджана. Ведь он не добивает сраженного противника и оккупанта, а предлагает ему возможность встать на ноги, оздоровить свою экономику и социальную сферу и даже внести свой вклад в дело международной интеграции. Азербайджан в этом деле преуспел. Мы видим, насколько хорошо его воспринимают на международных площадках, он всегда желанный гость в странах Евросоюза, на всех полюсах. Почему? Потому что он работает полезно, результативно и имеет очень высокое реноме надежного союзника и партнера. Это - заслуга Президента Ильхама Алиева, который демонстрирует высокий коэффициент полезного действия в международных процессах, способность к интеграции. То, что азербайджанский газ востребован в Южной Европе и вызывает живой интерес у других стран ЕС, говорит о том, что наш лидер ставит высокие задачи и умеет добиваться их оптимального решения. Проект Южного газового коридора, обошедшийся в более чем 30 миллиардов долларов, реализован, и сегодня его интересантами являемся и мы, и наши партнеры.

На мой взгляд, это редкий случай, когда политик демонстрирует такую политическую прозорливость и деловитость и, самое главное, эффективный менеджмент мирового уровня.

Это все Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Происходящее в мире сегодня убеждает нас в том, насколько хрупка оболочка всей мировой системы безопасности. Есть очень агрессивный потенциал который олицетворяют собой определенные государства, группировки, партии, люди, спокойно идущие на дестабилизацию в отдельных регионах и создающие зону турбулентности. Все это представляет собой серьезный набор угроз и рисков, поэтому необходимо постоянно работать над тем, чтобы их нейтрализовать и найти альтернативу. Потому что если ест вакуум, пустота, грозная сила, которая легко срастается с радикализмом, террором и экстремизмом, не заставляет долго ждать каких-то изменений, опасных и рисковых.

Президент Азербайджана прекрасно понимает, что бездействие смерти подобно, нельзя позволить воцариться паузе. Если дееспособные силы проявляют ко всему этому индифферентность, разрушители, безусловно, будут пользоваться ситуацией. Своим выступлением на конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" Президент дает понять, что борьба со злом это дело не одной страны, а всего сообщества. Мы начинаем с нашего региона, но постоянно идем на опережение. Мы - страна, которая на своем примере познала всю пагубность, всю угрозу, исходящую от агрессии, от фашиствующих элементов. Происходившее в нашем регионе доказало, насколько опасна политика террора, организованного, осмысленного террора. Все это демонстрировала Республика Армения в течение последних тридцати лет. Президент неоднократно, в том числе на последней конференции, указывал, что нельзя закрывать глаза на шалости отдельных государств, отдельных сил, группировок. После того, как Азербайджан свернул голову армянскому фашизму, положил конец армянской оккупации, наступило время для того, чтобы задуматься о том, как наполнить регион уже здоровым контентом. Ни территории, ни пространства не терпят пустоты, они должны быть заполнены конкретным содержанием.

Форум, который проходил в Шуше, говорит сам за себя. Интересна сама семантика этого события. В прошлом году на аналогичной конференции прозвучало предложение провести следующий форум в Карабахе, и эта инициатива была поддержана Президентом. Сейчас необходимо создавать фундаментальный фронт борьбы со злом. Да, именно со злом. Этот фронт должны создавать передовые умы и дееспособные силы всех стран, их политических и интеллектуальных элит. Страны должны быть на одной волне, находиться рядом друг с другом и дополнять в этой работе друг друга.

Хотел бы напомнить, что в 2008 году Президент Ильхам Алиев основал Бакинский процесс, выступил его инициатором. И насколько это оказалось к месту, насколько было востребованным, показывает то, что сегодня Бакинский процесс превратился в устойчивую площадку для интеллектуального обмена и интеллектуального действия. Мы видим, что когда есть здравый подход и сильная инициатива, дееспособные люди, интеллектуалы, представители элит охотно идут на контакт и поддержку полезного обмена.

А сегодня формируется уже Шушинская платформа. Это новый формат не только для нас, но и для мирового сообщества. Для участия в конференции в Азербайджан съехались десятки именитых людей, специалистов, представителей мозговых центров, которые всегда готовы выйти на интеллектуальное ристалище, поделиться своими видениями, участвовать в полезном обмене мнениями, когда на уровне таких платформ рождаются новые идеи и инициативы.

Думаю, прибывшие на конференцию гости осознали, что Шушинский формат не для формального действия, а для того, чтобы сразу приступить к активным шагам. Не было никакой раскачки - они знали, куда едут. Первая часть конференции прошла в Шуше, вторая в Баку, в Университете АДА. Более трех часов глава государства общался с очень интересными людьми, которые в состоянии воспринимать актуальные темы и предлагать новые схемы совместных действий. На встрече шел активный обмен мнениями в формате вопрос-ответ.

Кстати, хочу отметить тот факт, что за эти три часа Президент не сделал даже глотка воды и беспрерывно общался. Иностранные эксперты тоже обратили внимание на то, что глава государства работал с гостями на одном дыхании. И это была ситуация, когда нацеленность на результат проявляет себя даже в мельчайших деталях.

Начало положено хорошее. Мир должен поддержать прагматизм, подходы Президента Ильхама Алиева, который своими инициативами приносит пользу, реальный результат в контексте ожиданий не только азербайджанского общества, но и наших партнеров и союзников. Найдена и отработана очень успешная конфигурация взаимодействия, когда специалисты, исследователи, политтехнологи говорят на одном языке и очень быстро находят точки соприкосновения. Ожидаем, что формат будет набирать силу, расширяться в плане количества участников, и с высоты Шушинского плато будут представлены новые решения старых проблем. Вопрос в том, чего мир больше желает - войны или мира. Если мира, то мы все должны стараться для того, чтобы он стал реальностью.