Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан стал важным игроком на международном энергетическом рынке

Италия является не только традиционным, но и одним из ключевых покупателей азербайджанского газа. В свете всем известных событий в Украине и намерения правительства Италии уменьшить зависимость от российских энергоресурсов (40% своего газа Италия покупает у России - ред), значимость и спрос на газ из Азербайджана возрастает многократно.

Об этом в интервью Day.Az сказал итальянский эксперт по экономическим и геополитическим вопросам Доменико Летиция, комментируя итоги международной конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", прошедшей в Университете ADA 29 апреля.

Как отметил наш собеседник, в результате экономической политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан стал незаменим для Европы в плане энергобезопасности и одним из важных игроков на международном энергетическом рынке.

"В вопросе энергетики Азербайджан является надежным и проверенным партнером Италии. Италия рассматривает возможность увеличения поставок газа из Азербайджана по Трансадриатическому газопроводу (TAP). Мощность TAP может быть удвоена с 10 до 20 миллиардов кубометров газа в год. Однако следует признать, что это вопрос отдалённой перспективы, при этом двигаться в данном направлении необходимо уже сегодня", - резюмировал Доменико Летиция.

Отметим, 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

Абдул Керимханов