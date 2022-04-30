Будущее региона в руках Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", как и ожидалось, стала чрезвычайно значимым событием. Азербайджанский лидер давно утвердился на международной арене в качестве тонкого и умного политика, встречи с которым никогда не остаются для иностранных гостей без открытий и сюрпризов. Кто хочет что-то узнать об Азербайджане и не знает, как это сделать, может просто ознакомиться со стенограммой встречи 29 апреля в Университете АДА и найти там ответы на все вопросы. Там есть все - о проблемах и правильных способах их решения, о войне и мире, о будущем региона. Это будущее, как никто уже не отрицает, зависит от Азербайджана и инициатив его руководителя, поэтому ни одно слово из сказанного Президентом Ильхамом Алиевым, не упускается из виду, а его заявления уже разобраны на цитаты зарубежными СМИ и аналитическими центрами.

Каким будет дальше Южный Кавказ, как Азербайджану удалось то, что не удается пока другим странам, потерявшим территории, какой будет участь Армении, чья судьба целиком и полностью зависит от воли Баку, как будут возвращаться на освобожденные земли азербайджанцы, что будет с оставшимися в Карабахе армянами и др. - все это вызывало особый интерес.

О том, каким будет регион, в Баку уже спланировали. Президент Азербайджан объявил о начале новой эры на Кавказе - эры мира и сотрудничества. В этом смысле участники встречи 29 апреля могут считать себя присутствовавшими на открытии новой страницы в истории региона. На прошлогодней конференции эти инициативы имели лишь схематические очертания, но за последний год произошли определенные события, с одной стороны, укрепившие новые реалии, с другой - укрепившие их восприятие миром. То, что у Баку достаточно ресурсов, чтобы поддержать собственные инициативы реальными действиями, никто сегодня не сомневается. Это ресурс не только финансовый, политический и экономический, но также нравственный. Азербайджан и тут явил пример, когда государство, пострадавшее от агрессии соседа, совершившего геноцид, этнические чистки, причинившего тотальные разрушения, начинившего смертью каждый метр захваченной земли, демонстрирует такое терпение, миролюбие и гуманизм, предлагает интеграцию и возможности развития поверженному врагу.

Это феномен политики официального Баку, которая принесла и продолжает приносить успех стране и на поле боя, и в мирном строительстве. Как заявил на встрече Президент Азербайджана, демонстрируемые и заявленные Баку шаги являются наглядным примером стремления внести вклад в дело мира на Кавказе. Азербайджан поощряет мирную повестку дня на Кавказе. И не только поощряет, но и формирует, потому что инициатива во всех направлениях находится в наших руках. Азербайджанский лидер, прогнозируя дивиденды для Армении от нормализации с Азербайджаном, даже затруднился представить, какие возможности для армянской стороны это открывает. Правда, доверять Еревану трудно, потому что тот все еще мечется, рассчитывая вырвать какие-то нужные себе решения. А возможности тем временем уходят. "Почему они потеряли год? Это невозможно понять. Таким образом, все наши усилия будут направлены на усиление позитивных тенденций. Однако мы не можем делать это в одностороннем порядке. Мы должны видеть в лице правительства Армении партнера, которому можем доверять и с которым можем прийти к договоренности о достижении устойчивого мира", - сказал Президент, отвечая на вопросы участников встречи.Думается, в Ереване эти слова услышали и хорошо поняли, несмотря на то, что они были сказаны на английском языке, а Никол Пашинян в этой науке не силен. Очень внимательно он должен отнестись также к словам азербайджанского лидера о том, что дату начала переговоров о мирном договоре Баку ждет от Еревана. И до бесконечности, надо понимать, ждать он не будет.

Президент Азербайджана продемонстрировал немалую политическую смелость, говоря перед такой аудиторией в позитивном ключе об отношениях с Россией и назвав декларацию о союзничестве отвечающей стратегическим интересам нашей страны. В то же время он не скрывал, что азербайджанская сторона знает о поддержке Россией Армении в период 44-дневной войны, о доставке агрессору вооружений и других негативных моментах. Несмотря на то, что в вопросе Украины на Азербайджан идет определенное давление и с запада, и с востока, Баку не боится высказываться четко и независимо. Азербайджан имеет собственную политику и собственные интересы, и в то же время он полностью привержен идеям мира, сотрудничества и торжества международного права.

Три совета Киеву, как уже называют ответ Президента Ильхама Алиева на вопрос о рецепте освобождения Азербайджаном своих территорий, стали наиболее обсуждаемым моментом из вчерашней встречи. Эти три совета - своеобразная формула, которой стоит воспользоваться всем странам, потерявшим территории. "Во-первых, основываясь на нашем опыте, никогда ни при каких условиях не соглашайтесь с нарушением территориальной целостности. Во-вторых, урок, который я извлек за время оккупации, надо полагаться на свои собственные ресурсы. В-третьих, не полагаться на решения и резолюции международных организаций, они не представляют никакой ценности", - заявил Президент Ильхам Алиев. Азербайджан, подчеркнул он, поддерживает территориальную целостность Украины и всех других стран, делает это публично, не прячась за "большим деревом".

Это заявление содержит сразу несколько месседжей, адресованных всем сторонам и международному сообществу в целом. Это были слова Президента независимой, пусть маленькой, но не слабой страны, самостоятельно определяющей вектора своей политики и заслужившей право говорить открыто с полюсами силы. Азербайджан совершил настоящее чудо, освободив свои земли собственными силами после тридцати лет оккупации. Сделал он это, невзирая на все помехи и преграды, на попытки давления и желание многих акторов, в том числе стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ обеспечить интересы армян в этом конфликте. Для Президента страны никогда не было никакой другой реальности, кроме задачи освобождения оккупированных Арменией территорий, и ее решению он посвятил свою деятельность с первых дней президентства. В отличие от сегодняшней ситуации, когда Украину совершенно справедливо поддерживает весь мир, "мы были в меньшинстве, мы вынуждены были жить в реальном мире и понимать, что никакой помощи от международного сообщества не будет".

Все это было, эти тридцать лет были мучительным преодолением многочисленных препятствий. Но Азербайджан все это прошел, поэтому сегодня может смело советовать украинским братьям никогда и ни при каких обстоятельствах не соглашаться с потерей территорий.

Что бы там не происходило в прошлом, Баку просто делает выводы, но не держит зла. Иначе трудно будет двигаться дальше. А в условиях новых реалий, уже принятых почти что всеми, открывается множество возможностей, о которых тоже говорилось на встрече с представителями мозговых центров мира 29 апреля.

Кстати, как отметил глава государства, эти новые реалии найдут свое отражение в новом варианте соглашения между ЕС и Азербайджаном, обсуждения вокруг которого были приостановлены из-за пандемии и 44-дневной войны. Отношения с Евросоюзом развиваются в целом в очень позитивном ключе. Так, ЕС взял на себя функцию посредничества в вопросе нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. И что обращает на себя внимание - европейские дипломаты проявляют в этом деле серьезную заинтересованность и конструктивность. Достаточно сказать, что полностью исключены из повестки разговоры о "статусе", Минской группе и прочих моментах, которые Азербайджан "похоронил" совей победой. На встрече Президент Ильхам Алиев анонсировал очередную встречу в Брюсселе глав МИД, после чего, если будут позитивные результаты, в столице ЕС встретятся и руководители государств.

Растущий интерес Европы к Азербайджану объясняется очень многими моментами. Это и подскочивший после победоносной войны рейтинг страны, это и возросший в разы авторитет главы Азербайджанского государства, это и понимание важности и необходимости Азербайджана в системе международной политики и экономики. После кризиса прошлой осени и в связи с происходящим в Украине, для Европы очень остро встал вопрос энергобезопасности и логистики по оси Восток-Запад. Реализованные в свое время Азербайджаном транспортные и энергетические проекты приобрели сегодня чрезвычайную важность. От возросшей транзитной активности выигрывают партнеры и друзья Азербайджана. В том числе Грузия и Турция, связанные с нашей страной общими трубопроводами, автомобильными и железными дорогами. Тут необходимо подчеркнуть еще один важный момент - выдвинутую президентом Ильхамом Алиевым инициативу региональной интеграции. К интеграции трех южнокавказских государств приглашена и Армения. Пока что в Ереване упираются, хотя эта инициатива позволит Армении подключиться к общим процессам и проектам, начать поднимать экономику. Процветание ждет и пока что находящиеся под временным контролем РМК районы Карабахского региона Азербайджана.

Остается только, чтобы Армения отказалась от мифов, мешающих миру. И тогда для наступления объявленной Президентом Ильхамом Алиевым эры мира и сотрудничества на Кавказе не останется препятствий. Азербайджан, со своей стороны, уже объявил о намерениях. Они самые благородные, честные и открытые.