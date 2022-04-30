Президент Ильхам Алиев активно продвигает эру мира и сотрудничества на Кавказе

Источник: Агентство международной информации Trend

Президент Ильхам Алиев активно продвигает новую эру на Кавказе - эру мира и сотрудничества. Недавно правительство Армении приняло выдвинутые Азербайджаном пять основополагающих принципов. Также в соответствии с предложением Азербайджана Армения дала согласие на создание совместной с Азербайджаном рабочей группы для начала процесса делимитации границ.

Это стало важным отражением последних событий, показывающих также, что сегодня, по прошествии полутора лет после Второй Карабахской войны, руководство Армении понимает необходимость мира. Если будет подписан мирный договор и претворены в жизнь данные основополагающие принципы, то мир на Кавказе станет долгосрочным и устойчивым.

Комментируя эти вопросы для Trend, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Стас Притчин сказал, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией - это важный этап, передает Day.Az.

По его словам, одновременно с этим также необходимо решить вопрос по границе, вопрос коммуникаций, которые свяжут Азербайджан и Армению.

"Потому что на политическом уровне договор формирует общие подходы к принципам урегулирования, а так как за 30 лет между странами не было договоров, которые обычно регламентируют экономические отношения, понятно что этот вакуум нужно заполнять, чтобы экономически подтолкнуть отношения к развитию", - сказал Притчин.

Он отметил, что, помимо открытия границ и создания инфраструктуры, необходимо также создать нормативно-правовую базу между двумя странами.

"Тут предстоит большая работа. Тем не менее и с армянской стороны уже видны более прагматичные подходы к выстраиванию отношений с Азербайджаном. Это открывает огромные возможности для выхода на постконфликтное развитие", - сказал Притчин.

Комментируя значимость Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, эксперт отметил, что в целом она на самом деле отражает и характер, и дух отношений двух стран.

"На уровне нормативно-правовом Декларация закрепляет по сути тот дух отношений, который есть у России и Азербайджана, эти общие интересы по сотрудничеству и тот характер отношений, которые у нас наблюдаются и сформировались за 30 лет независимости Азербайджана", - сказал он.

По словам Притчина, если смотреть на те аспекты, которые прописаны в Декларации, становится ясно, что она всеобъемлющая по тематике, прописывает и вопросы обеспечения безопасности.

"В своем выступлении в университете АDА 29 апреля Президент Ильхам Алиев упоминал эту Декларацию в контексте с Шушинской декларацией. Ставя их не в один ранг, но отмечая, что эти два документа являются для Азербайджана ключевыми. Что как Турция, так и Россия являются ключевыми внешнеполитическими и внешнеэкономическими партнерами Азербайджана", - подытожил Притчин.