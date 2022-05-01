Президент Ильхам Алиев абсолютно четко определил смысл подписания мирного соглашения с Арменией

Источник: Агентство международной информации Trend

На международной конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", прошедшей в Университете АДА, Президент Азербайджана Ильхам Алиев абсолютно четко определил смысл подписания мирного соглашения с Арменией, оно принесет стабильность и долгожданный мир во всем регионе.

Об этом сказал Trend политический аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, передает Day.Az.

"Здесь главная, та позиция, которую должна занять Армения, официальный Ереван. Мы видим достаточно противоречивые сигналы, которые идут сегодня от армянского руководства, от ближайшего окружения Никола Пашиняна. С одной стороны, декларируется приверженность и готовность подписать мирное соглашение, но с другой стороны одновременно идут заявления, которые можно интерпретировать как нежелание Еревана признавать Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. То есть опять педалируется тезис о безопасности армян, опять говорится, что Азербайджан должен дать какие-то разъяснения. Но какие разъяснения здесь можно давать, когда подпись Пашиняна стоит под трехстороннем заявлением, под последующими московскими и сочинскими договоренностями, под договоренностями в Брюсселе",- отметил он.

По словам Коротченко, либо Армения в полном объеме признает территориальную целостность Азербайджана и отказывается от территориальных претензий навсегда, закрепив это доктринально, в том числе в конституции Армении, в мирном соглашении, либо опять этот вопрос проволочек, нормализации ситуации откладывается на неопределенное время.

"Все таки, хотелось бы рассчитывать, что по крайней мере все, что мы слышим сегодня из Еревана - это исключительно отголоски внутриполитической борьбы, где оппозиция пытается атаковать Пашиняна, а он - отбиваться. Тем не менее мирное соглашение будет подписано по всем тем пунктам, которые были выдвинуты в свое время Азербайджаном, включая признания территориальной целостности в полном объеме",- отметил он.

Говоря о предстоящей встречи в Брюсселе представителей Азербайджана и Армении, Коротченко выразил надежду, что Баку и Ереван сумеют прийти к окончательному консенсусу относительно мирного соглашения.

"От этой встречи мы ждем очень многое, она ключевая. В России приветствуют процесс армяно-азербайджанского мирного урегулирования. Президент России и МИД России всегда говорили, что российская сторона приветствует подобного рода контакты, договоренности", - заключил Коротченко.