Армяне обстреляли Кяльбаджар

30 апреля в 20:55 ВС Армении с позиций на государственной границе в поселке Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреляли из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в поселке Зейлик Кяльбаджарского района, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны.

"Нашими подразделениями были приняты адекватные ответные меры. Потерь среди личного состава и технике нашей армии нет.

В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативная обстановка полностью контролируется нашими подразделениями", - говорится в сообщении оборонного ведомства.