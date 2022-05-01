Уроки блестящих побед: мастер-класс от Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Я снова и снова буду обращаться к громкому заявлению, которое сделал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на международной конференция на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", которая прошла в Университете ADA. Это заявление касалось судьбы Украины, которая сейчас отчаянно воюет на своей земле.

Сразу отмечу, что глава нашего государства в очередной раз проявил себя, как последовательный политик и дипломат, уверенный в своих силах. Он прекрасно знает, что сейчас в мире любое слово о готовности развивать отношения с находящейся под огромным числом санкций Россией может быть воспринято очень негативно. Но Президент Ильхам Алиев подчеркивает, что у нас хорошие отношения с Россией.

При этом выносится за скобки, в результате чего, какой огромной работы, эти отношения стали хорошими, хотя правильное слово тут другое. Они стали взаимоуважительными. Давно и всем уже понятно, что в России уважали силу. В любом ее проявлении. Азербайджан, будь он экономически слаб и политически нестабилен, имей он слабую армию и не имей сильной дипломатии, не пользовался бы уважением России.

Там обязательно попытались бы превратить нашу страну в нечто похожее на то, что из себя представляет Армения. То есть, сделать Азербайджан критически зависимым от России государством, лишенным многих атрибутов суверенитета. Почему этого не произошло? Потому что Президент Ильхам Алиев является смелым, жестким политическим деятелем, способным продвигать отвечающую исключительно национальным интересам нашей страну повестку дня.

Давайте кое-что вспомним. На территории нашей страны долгие годы функционировала Габалинская РЛС. В 1991 году во время операции "Буря в пустыне" она зафиксировала все без исключения 302 пуска американских крылатых ракет с бомбардировщиков, кораблей и подводных лодок, а также 15 случаев невыхода ракет на траекторию и 30 случаев их поражения иракскими ПВО. Это я напоминаю для понимания важности данной РЛС для РФ.

Там служило около 2 000 российских военнослужащих. Чтобы было понятно, численность личного состава 102-ой российской военной базы в армянском Гюмри - около 4 тысяч человек. Кроме того, 7 июня 2007 года во время саммита "Большой восьмёрки" президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Джорджу Бушу совместно использовать Габалинскую РЛС вместо размещения элементов американской ПРО в Польше и Чехии.

Все это говорит о том, что по своей воле российская сторона никогда бы не вывела военнослужащих с Габалинской РЛС. Что произошло в итоге? В итоге 9 декабря 2012 года Россия приостановила эксплуатацию Габалинской РЛС ввиду того, что стороны не пришли к договоренности касательно арендной стоимости. В 2013 году вся аппаратура была демонтирована и вывезена в Россию, российские военнослужащие покинули гарнизон, и объект был передан Азербайджану.

Вот так, без громких скандалов, но твердо отстаивая свою позицию, Президент Ильхам Алиев добился принятия решения, полностью отвечающего нашим национальным интересам. А теперь ответьте сами себе - возможна ли была бы победа Азербайджана в 44-дневной войне против Армении, если бы продолжала функционировать Габалинская РЛС, со всеми ее возможностями сбора данных? Я уже не говорю о том, что Габала сейчас превращена в один из самых туристически развитых регионов страны.

При этом, проявляя твердость в принципиальных вопросах, Азербайджану удалось сохранить ровные, взаимоуважительные отношения с Россией. В том числе, конечно же, за счет идеально правильной линии по доведению до высшей точки уровня политического и военного союза между Азербайджаном и Турцией. Во всем мире вынуждены считаться с наличием такого мощного тандема братских государств и народов.

Самая сильная армия на Южном Кавказе, экономический и политический лидер Южного Кавказа, имеющий высокий уровень военно-политических взаимоотношений с важнейшим государством всего тюркского мира, обладающего второй по силе армией в НАТО - это то, что в состоянии охладить самые горячие головы в любой стране мира. И все это - результат грамотной политики, блестящей стратегии Президента Ильхама Алиева.

Это то, чему нужно учиться у главы нашего государства всем президентам и политикам. В том числе и украинским. Потому что Азербайджан возглавляет человек, способный добиваться побед вопреки существовавшим обстоятельствам. Потому что во главе нашей страны стоит политический деятель, который открыто и громко заявляет о поддержке территориальной целостности Украины в самый важный, поистине судьбоносный в ее новейшей истории момент.

"Самое главное для Украины - не смириться с оккупацией своих земель", заявил Президент Азербайджана. Это были слова настоящего друга Украины. Друга смелого, друга умудренного опытом. Друга знающего, как изнутри устроен этот мир большой политики. "Мне западные партнеры говорили - вы проиграли, должны смириться с оккупацией земель, вы должны пересмотреть свое отношение к своей территориальной целостности. Но я всегда отвечал - нет! Меня критиковали за упрямую позицию в этом, негибкость, но я всегда отвечал - нет. И мой совет вам - никогда не соглашайтесь на нарушение территориальной целостности", - заявил глава нашего государства.

В Украине, уверен, эти слова были прекрасно поняты. Ведь, это сейчас Запад стал помогать Украине оружием. А в первые дни войны он держался стороны. Были же скандальные утечки о том, что министры и иные политики высшего звена в некоторых странах Европы отказывали Украине в помощи, открыто заявляя в том, что они уверены в быстром ее поражении. Были же предложения к президенту Украины Владимиру Зеленскому о его эвакуации.

Все это было. В Украине увидели, что нельзя идеализировать Запад. Он разный. И трусов, сторонников "двойных стандартов" и просто ангажированных политиков там предостаточно. Но важнее же другое. Важно то, что в итоге же, глава украинского государства отмел все предложения некоторых зарубежных советчиков. Он остался в своей стране. А украинская армия, украинский народ демонстрируют чудеса мужества, героизма.

Такие же, как те, что демонстрировала азербайджанская армия, азербайджанский народ в ходе 44-дневной войны. Потому, что нет ценности большей, чем право жить на своей Родине. Нет счастья большего, чем возможность вдыхать запах Родины. Именно об этом всегда говорил и говорит Президент Ильхам Алиев - политик, победивший в войне, вопреки очень многим обстоятельствам, а также пресловутым "двойным стандартам", лицемерию, подлости, шантажу со стороны многих ведущих государств мира.