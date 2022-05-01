https://news.day.az/politics/1458352.html Армяне пытались провезти два пулемета из Карабаха в Ереван
Армяне пытались провезти два пулемета из Карабаха в Ереван
Правоохранительные органы Армении обнаружили два пулемета РПК в автомобиле, который следовал из Карабаха в Ереван.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила пресс-служба полиции.
Отмечается, что инцидент произошел в 06:40 1 мая, на трассе возле города Сисиан Зангезурской области Армении.
Один из трех находившихся в машине граждан задержан. В настоящее время ведется следствие.
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