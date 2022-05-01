Армяне пытались провезти два пулемета из Карабаха в Ереван

Правоохранительные органы Армении обнаружили два пулемета РПК в автомобиле, который следовал из Карабаха в Ереван.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила пресс-служба полиции.

Отмечается, что инцидент произошел в 06:40 1 мая, на трассе возле города Сисиан Зангезурской области Армении.

Один из трех находившихся в машине граждан задержан. В настоящее время ведется следствие.