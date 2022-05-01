В Лачине обсудили вопросы повышения боеспособности подразделений - ФОТО
Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки, в воинской части, дислоцированной в Лачине, состоялось совещание по итогам первой четверти 2022 учебного года.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в начале мероприятия его участники минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Официальные лица выступили с обширными докладами о проведенных в первом квартале 2022 года учениях и других мероприятиях по повышению боеспособности подразделений, организации служебно-боевой деятельности.
На заседании были особо отмечены оценка, внимание и забота Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева об азербайджанской армии.
До сведения соответствующих должностных лиц были доведены поручения министра обороны по дальнейшему повышению боеспособности и поддержанию высокого уровня боевой готовности военнослужащих, несущих службу в условиях сурового климата и горной местности со сложным рельефом в направлении государственной границы.
В заключительной части мероприятия были награждены военнослужащие, отличившиеся на службе и продемонстрировавшие высокую дисциплину.
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