Пегов опозорился в Украине - "А я вам сейчас покажу, как мы сбивали беспилотник" - ВИДЕО
Проармянский пропагандист Семён Пегов продолжает смешить мир своими "сюжетами с передовой". На этот раз Пегов решил создать экшн, сняв видео под залпы огня в Украине.
В своем Telegram-канале горе-журналист Пегов для сюжета вырезал необходимый фрагмент видео. Однако, как видно из ролика, который появился в Сети, Пегов забыл удалить оригинал.
На кадрах видно, как Пегов дает команду военнослужащему открыть огонь словом "поехали" и характерным жестом. После этого он начинает "вести репортаж с передовой", рассказывая о воздушных боях и "уничтожении украинских беспилотников".
Постановочное видео Пегова, сделанное якобы на поле боя, стало объектом насмешек среди пользователей соцсетей.
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