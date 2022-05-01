В соответствии с годовым планом действий, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, был организован ознакомительный визит аккредитованных в нашей стране военных атташе зарубежных государств в воинскую часть.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в рамках визита представители аппарата военного атташе сначала посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида. Гости ознакомились с представленными в экспозиции музея стендами о геноциде. Им было обстоятельно рассказано о совершенных армянами зверствах.

Затем военные атташе посетили воинскую часть. Делегации был представлен брифинг о деятельности воинской части. Гости ознакомились с условиями, созданными для личного состава, и состоящей на вооружении боевой техникой.

Представители аппарата военного атташе выразили признательность руководству Министерства обороны за организацию визита на высоком уровне.