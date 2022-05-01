https://news.day.az/politics/1458405.html Будет проведена делимитация границы между Турцией и Арменией - Чавушоглу
Будет проведена делимитация границы между Турцией и Арменией - Чавушоглу
В ходе встречи спецпредставителей по процессу нормализации между Турцией и Арменией будут обсуждены различные шаги, которые могут быть предприняты в предстоящий период.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Он отметил, что достигнута договоренность о делимитации границы.
Кроме того, Чавушоглу напомнил о создании совместной комиссии по делимитации между Азербайджаном и Арменией.
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