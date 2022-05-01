Будет проведена делимитация границы между Турцией и Арменией

В ходе встречи спецпредставителей по процессу нормализации между Турцией и Арменией будут обсуждены различные шаги, которые могут быть предприняты в предстоящий период.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что достигнута договоренность о делимитации границы.

Кроме того, Чавушоглу напомнил о создании совместной комиссии по делимитации между Азербайджаном и Арменией.