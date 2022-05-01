Армения: между молотом и наковальней

Автор: Пярвин Мирзазаде

Армения переживает очередной внутриполитический кризис, вызванный поражением во Второй карабахской войне и капитуляцией. Не смотря на то, что с момента окончания широкомасштабных боевых действий (10 ноября 2020 года) прошло почти 1,5 года, армянское общество продолжает все ещё пребывать в прострации, не веря в то, что произошло.

Сейчас армянская оппозиция, которая не смирилась с тем, что потерпела сокрушительное поражение и потеряла все, чем дурила свой народ на протяжении более 30 последних лет, обещая "миацум" Карабахского региона Азербайджана, вдруг "воспряла" духом и пытается взять реванш.

Радикальная армянская оппозиция решила, что вновь пришло ее время и пора наказать "революционного" премьера Н. Пашиняна за то, что он отнял у них власть лишив их кормушки в мае 2018 года, затем потерпел поражение в войне, а теперь пытается договориться с Азербайджаном и Турцией о мирном сосуществовании.

Вот уже несколько дней на улицы Еревана и других городов Армении выходят немногочисленные группы сторонников оппозиции, скандирующие антиправительственные лозунги и требующие отставки Никол Воваевича. На ближайшие дни лидеры оппозиции наметили "массовые" организованные выступления, в результате которых надеются сместить Н. Пашиняна и вернуть утраченную власть.

За всем этими приготовлениями к новой смене власти, о которой мечтают "непримиримые", маячат тени двух бывших руководителей страны, лидеров так называемого "карабахского клана" Робика Кочаряна и Сержика Саркисяна.

Эти два "неутомимых" борца за власть и распил бюджетных денег, "натерпевшись" от "революционеров", пошли ва-банк и примкнули со своими сторонниками к немногочисленным радикалам, которые также отсиживались в тылу во время войны.

Первым на арену вышел Робик Седракович Кочарян, обладающий значительным опытом по организации "тихих" переворотов и устранению соперников, что он уже делал на заре своей карьеры, вначале став лидером сепаратистов, а затем руководителем "независимой" Армении.

Осознав, что ему есть что терять и уголовное дело, возбужденное против него не будет спущено на тормозах, Робик джан решил использовать эту свою последнюю возможность до того, как его временно изолируют от дорогих ресторанов и охоты на экзотических животных в Африке и лично встал в ряд идейных борцов против Н. Пашиняна и мирного процесса, присоединившись к оппозиционному шествию из армянского Армавира в Ереван.

Раздав по дороге несколько интервью представителям армянских медиа, в которых обвинял нынешние власти в предательстве "национальных" интересов армянского народа, Робик джан присел с участниками шествия около костра на привале, где вместе с ними спел несколько тюркофобских песенок и поделился своими "глубокими" мыслями и "переживаниями" относительно ситуации в стране, не забывая прорекламировать себя как "лидера", способного вернуть стране былую "мощь".

Робик джан всплакнув об "идеальном" прошлом, стал рассказывать участникам марша на Ереван о том, как при нем все в Армении было "хорошо", какой он был правитель, который захватив чужие территории ничего возвращать не собирался, а вот нынешние власти просто предатели, профукали все что можно. Видимо такое наглое поведение Р. Кочаряна, который продолжает находиться под судом и уже открыто пошёл против властей, не останется без внимания Никол Воваевича, который быстро найдёт средства приструнить зарвавшегося соперника, не смотря на свои "демократические" взгляды.

В авангарде оппозиционных сил, как всегда, выступает партия Дашнакцутюн, которая в своё время воспользовалась перестройкой и гласностью в бывшем СССР, стала зачинщиком и главным поджигателем кровопролитного конфликта, который стал причиной войн из-за территориальных претензий Армении к Азербайджану.

Эта партия, которая умело меняла свой окрас и хозяев на протяжении всего своего существования, требует от армянских властей отказаться от мирных переговоров с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией, чтобы "бороться" до конца.

Что же кроется за последними событиями в Армении? Как известно, подписав трёхстороннее Заявление 10 ноября 2020 года, которое положило конец застарелому конфликту, Армения взяла на себя определённые обязательства по нормализации отношений с Азербайджаном, открытию транспортных коридоров, выводу остатков своих вооружённых формирований с территории, где временно размещены миротворцы.

Однако армянская сторона решила, что может трактовать этот документ по своему и не исполнять своих обязательств, в надежде на будущий реванш.

Азербайджан, согласившись на предложение посредника -России и подписав это Заявление, проявил добрую волю и пошёл на этот шаг, в целях предотвратить дальнейшее кровопролитие и дать Армении возможность окончательно выйти из конфликта сохранив лицо.

Увы, некоторые политики в Ереване решили, что это Заявление просто временная передышка, которая даст им возможность собраться вновь силами и при поддержке диаспоры начать все сначала. Вначале армянская сторона, со скрипом и под давлением, но выполнила часть своих обязательств, освободив часть оккупированных азербайджанских территорий.

Однако дальше запустила свой старый испытанный заржавелый метод использования проволочек и отсрочек, чтобы не выполнять своих обязательств.

Долгое время армянская сторона отказывалась от прямых переговоров с Азербайджаном по достижению мирного соглашения, настаивая на участие в них сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые вместо давления на страну агрессора - Армению, пытались долгое время давить на страну жертву агрессии- Азербайджан и естественно ничего не добились.

Теперь же, когда Минская группа фактически закончила свое существование в силу обострения противоречий между странами сопредседателями из-за событий в Украине, Армения вынуждена пойти на прямые переговоры, приняв предложенные Азербайджаном 5 базисных принципов мирного урегулирования. К сожалению, что даже приняв эти принципы, официальный Ереван пытается интерпретировать их в своей версии, стараясь вернуть для обсуждения вопрос сгнившего уже статуса для армянского населения Карабахского региона Азербайджана.

Хотя армянская сторона понимает, что как бы не старалась бы сделать это, для Азербайджана вопрос обсуждения статуса является красной линией и закрыт навсегда. Армения, находящаяся практически в транспортной блокаде, куда сама себя загнала ещё в начале 90 ых годов, оккупировав азербайджанские территории вместо того, чтобы способствовать скорейшему открытию намеченных новых транспортных коридоров, ничего практически не сделала и просто делает "умный" вид, что работает в этом направлении.

Такая позиция армянских властей обусловлена прежде всего тем что они понимают, что режим пропуска в Зангезурском коридоре будет идентичен режиму уже действующего Лачинского коридора, что не отвечает интересам Армении, которая старается сохранить свой неограниченный доступ к армянскому населению Карабахского региона Азербайджана.

Следует отметить , что вынужденная пойти на переговоры по нормализации отношений с Турцией и участие в программе регионального сотрудничества по формуле 3+3, Армения старается и в этих вопросах играть свои подковерные игры, чтобы получить максимум преференцией не отказываясь от "исторических" претензий.

Стараясь ввести в заблуждение международных посредников в лице Москвы и Брюсселя, армянские официальные лица вновь повторяют уже набившие оскомину тезисы о том, что мол есть некий квазинезависимый "арцах" и они не могут решать за него будущее его населения.

После этого следуют комментарии представителей сепаратистов, которые в категорической форме заявляют о том, что "никогда не будут частью Азербайджана, требуем международного признания независимости".

Естественно после этих слов, которые являются заготовками из Еревана, Азербайджану ничего не остаётся кроме как повторить терапию железным кулаком.

Армянская сторона теперь нашла "новое объяснение" своих экспансионистских притязаний к Азербайджану, мол территориальную целостность признаём, но без Карабаха, который по их мнению не является вопросом территориальным, а вопросом прав армянского населения на "безопасное существование".

Прямо "новое" слово в международном праве, которое можно признать образцом фарисейства.

Таким образом, официальный Ереван не смотря на то, что публично пытается представить себя активным сторонником нормализации ситуации в регионе, исходя из внутриполитической ситуации в стране делает все возможное, чтобы торпедировать этот процесс.

На фоне всего этого, даже эти робкие двуличные шаги официального Еревана вызывают бурю негодования армянской оппозиции, которая пытается использовать эту тематику, чтобы свергнуть Н. Пашиняна и прийти к власти.

Армянская оппозиция сегодня сплотилась в едином порыве против Н. Пашиняна и его команды, объединив разные политические силы от крайне правых до крайне левых, от сторонников ориентации на Запад до сторонников тесной интеграции с союзниками по ОДКБ и ЕАЭС, по принципу враг моего врага мой друг. Но при этом не имеющих широкой поддержки среди армянского народа, который устал от войн и конфликтов, прозябая в нищете, что приводит к исходу населения из Армении.

Армянская оппозиция, сделав главным своим лозунгом непримиримую позицию в отношении нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, готова вести страну к национальной катастрофе. Ведь очевидно, сто если Армения не использует этот последний шанс, то страна может исчезнуть с политической карты мира.

Н. Пашинян оказавшись между молотом и наковальней, должен сделать свой выбор: продолжать двурушничать и лицемерить затягивая и саботируя процесс нормализации в угоду зарубежной диаспоре и своих непримиримых врагов; или все таки сделать реальные шаги по продвижению мирного процесса и экономического сотрудничества.

Если Н. Пашинян опасается, что его могут свергнуть в результате "ползучей" революции, то на сегодня можно сделать вывод, что оппозиция не пользуется широкой народной поддержкой и их мероприятия немногочисленны.

Конечно Никол Воваевич, обладающий довольно большим опытом организации и управления народными массами, хорошо знает повадки и характер своих главных оппонентов, готовых ради власти не останавливаться не перед чем и даже пролить кровь.

Но Премьер Армении способен противостоять им и уже показал свой "бойцовский" характер, когда подавил путч недовольных военных, избавился от предателей в своём окружении и выиграв парламентские выборы. Обладая достаточным кредитом доверия у населения страны, Н. Пашинян способен сделать реальные шаги в направлении мирного урегулирования: признать территориальную целостность, отказаться от поддержки сепаратистов, вывести остатки вооружённых сил с территории, где временно размещены миротворцы и тд., без оглядки на оппозицию.

Руководство Армении должно осознать, что иного пути у него нет, ведь потерпев сокрушительное поражение во Второй Карабахской Войне, страна полностью лишилась своей военной мощи, а надежды на ее восстановлении полностью улетучиваются в свете последних событий в мире.

Попытки некоторых армянских официальных лиц спекулировать на теме срока пребывания миротворцев являются абстрактными рассуждениями, так как армянской стороне давно следует понять, что эти сроки зависят только от Азербайджана, а не от их пожеланий. Ведь все мировое сообщество давно признаёт, что Карабах это Азербайджан и никаких изменений в этой позиции не будет, несмотря на желания армянской стороны.

Президент Ильхам Алиев неоднократно обращался к армянской стороне, призывая отказаться от утопических требований и начать конструктивное обсуждение вопросов диалога и достижения мира. Ведь в противном случае Армения окажется на обочине истории, лишившись всяких перспектив на будущее.