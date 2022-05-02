На фоне разворачивающегося в мире крупнейшего геополитического конфликта со времен Второй мировой войны и разносящегося по всему постсоветскому пространству эха российско-украинской войны азербайджанская общественность с тревогой и нетерпением ждала нового выступления Президента Ильхама Алиева. Многие хотели услышать из уст главы государства, куда движется Азербайджан в это турбулентное время. И международная конференция на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", прошедшая 29 апреля в стенах Азербайджанской дипломатической академии, стала идеальной площадкой для озвучивания официальным Баку своего внешнеполитического видения - как для местной, так и зарубежной аудитории. Сорок аналитиков ведущих мировых "мозговых центров" из 23 стран около трех часов дискутировали с Президентом Ильхамом Алиевым о важнейших вопросах региональной и мировой политической повестки. Беседа Президента Ильхама Алиева с иностранными экспертами транслировалась в прямом эфире и получилась детальной и глубокой.

Представляем вашему вниманию аналитический материал под названием "Азербайджан: карты открыты, ставки сделаны".