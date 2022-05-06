Отмечена 30-я годовщина установления дипотношений между Азербайджаном и Италией

6 мая в МИД Азербайджана состоялись мероприятие и выставка, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД, в мероприятии приняли участие руководство МИД, посол Италии в Азербайджане, а также сотрудники посольства.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов обеих стран.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов отметил на мероприятии, что отношения между Азербайджаном и Италией основаны на исторических корнях и традициях дружбы, и за последние 30 лет динамично развивались по всем направлениям. Он подчеркнул, что между двумя странами существует многоплановое стратегическое партнерство в политической, экономической, торговой, энергетической, гуманитарной и других сферах. Замминистра с удовлетворением отметил основанную на международном праве справедливую позицию Италии в период 44-дневной войны. Он передал свои поздравления по случаю знаменательного дня и пожелал обоим народам мира, спокойствия и процветания.

Выступивший затем посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури с гордостью отметил успехи, достигнутые за прошедшие 30 лет в развитии связей между Азербайджаном и Италией, и поздравил участников мероприятия со знаменательной датой. Посол с удовлетворением отметил высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Италией по многим направлениям. В то же время он подчеркнул активизацию связей между людьми в двух странах, в частности отметив расширение сотрудничества в сфере образования.

В заключение мероприятия участники ознакомились с фотовыставкой, посвященной 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией.