Арарат в США: кое-что об ангажированных американских политиках

Автор: Акпер Гасанов

Хотите увидеть, как происходит открытый процесс беззастенчивой демонстрации мировым армянством ангажированных американских политиков? Тогда прошу обратить внимание на встречи, которые проводит в рамках своего визита в США министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. При этом сам факт данного визита, не отмененного даже в условиях углубляющегося внутриполитического кризиса в РА, говорит о многом.

Слишком уж очевидны попытки нынешнего руководства РА совершать финты ушами, заручаясь американской поддержкой на случай выхода ситуации в стране из-под контроля. И ранее такого рода попытки имели место. Принесут ли они успех - большой вопрос. А вот то, что есть очевидное доказательство попытки вынудить американских политиков участвовать в урегулировании внутриполитического кризиса в Армении - очевидный факт, доказывающий еще и ангажированность конкретных сенаторов из США.

Итак, Арарат Мирзоян 5 мая встретился с руководителем республиканцев Сената США Митчем Макконнеллом. Мирзоян передал Макконнеллу медаль "Мхитар Гош", которой он был награжден в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и США за значительный вклад в укрепление и развитие армяно-американских дружественных отношений. Чисто символический жест, на первый взгляд.

Но именно - на первый взгляд. Представляю, какой шум раздули бы в армянских СМИ, а также в ангажированных армянской диаспорой американских СМИ, если бы глава МИД Азербайджана вручил бы какой-то государственный орден нашей страны тому же Макконнеллу или иному высокопоставленному американскому политику, дипломату. Вой стоял бы невообразимый!

Обязательно послышались бы обвинения в действии придуманной армянством "икорной дипломатии", а получившего бы орден политика обвинили бы в коррумпированности, начав кампанию по его дискредитации. И то, что сейчас они все сидят, набрав в рот воды, вполне ожидаемо. Не будут же американские армяне и их протеже критиковать самих себя! При этом, образно говоря, все попытки человека, наложившего в штаны сделать вид, что ничего не происходит, априори обречены на неудачу. Воняет от него за версту.

Вот и тут такая же, по сути, ситуация, усугубленная встречей главы МИД РА еще и с председателем Комиссии по внешним отношениям Сената США, сенатором Бобом Менендесом. Как сообщает пресс-служба МИД РА, "собеседники коснулись повестки армяно-американских отношений, а также ряда вопросов, касающихся сложившейся вокруг Армении и "арцаха" ситуации в сфере безопасности и региональной ситуации.

В ходе встречи Арарат Мирзоян высоко оценил вклад Боба Менендеса в принятие Сенатом резолюции о признании так называемого "геноцида армян". То есть, открыто, во всеуслышание подчеркивается, что Боб Мендес является ангажированным политиком, который продвигает интересы мирового армянства. Он не независим, не нейтрален, а именно ангажирован. Осталось только озвучить стоимость его услуг и все окончательно станет на свои места.

В этой связи, когда мы уже окончательно поняли , кем в реальности является сенатор Мендес, забавно было прочитать о том, что Мирзоян представил американцу "гуманитарную ситуацию в Карабахе и позицию Армении по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта". То есть, Мирзоян и Мендес сели обсуждать ситуацию на освобожденных территориях Азербайджана. При том, что этот вопрос США обязаны обсуждать только с Азербайджаном.

Не обсуждает же глава МИД нашей страны с сенаторами и конгрессменами США и других стран мира ситуацию в Ереване, Спитаке, Гюмри. Вот и глава МИД РА не должен с кем-то обсуждать ситуацию в Карабахе. Азербайджан в состоянии самолично решить все проблемы с его восстановлением. Которое, замечу, продвигается стремительными темпами.

Но когда глава МИД РА удерживался от провокаций? Не было такого. Поэтому и сейчас мы увидели, что Мирзоян оседлал лживый тезис о "недопустимости провоцирования напряженности со стороны Азербайджана". Это говорит глава МИД страны, которая почти три десятка лет держала под оккупацией пятую часть наших земель, игнорируя резолюции ООН! Плюс, весь этот бред доносится из уст главы внешнеполитического ведомства страны, которая нарушает подписанный ее же премьер-министром документ.

Да, Никол Пашинян поставил свою подпись под трехсторонним заявлением от 10 ноября, в котором четко было прописано, что армянские вооруженные формирования будут разоружены. Но этого нет. До сих пор мы слышим о том, что в Ханкенди есть вооруженные группы армянских боевиков. Но, ясное дело, сенатор Мендес на это не обратил внимания. Он радовался награде, привезенной Мирзояном. Сопровождалась ли она вручением ещё и иных "ценных подарков" армянская пресса не сообщает.Но и без того ясно, что имел место открытый процесс беззастенчивой демонстрации мировым армянством ангажированных американских политиков.