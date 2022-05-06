Армянская коррупция в США

Министерство юстиции США инициировало процесс конфискации особняка бывшего председателя Комитета государственных доходов Армении Гагика Хачатряна в Лос-Анджелесе, передает Day.Az со ссылкой на Министерство юстиции США.

Согласно иску о конфискации, особняк был приобретен на сумму, которую один из армянских предпринимателей передал в качестве взятки семье Гагика Хачатряна, на тот момент занимавшего высокий государственный пост в Армении.

В иске, который представлен в Федеральный окружной суд Калифорнии, Соединенные Штаты утверждают, что бизнесмен Седрак Арустамян дал Гагику Хачатряну и его семье взятку в размере 20 млн долларов за "благосклонное" отношение к его бизнесу.

Данная сумма была использована для покупки особняка в районе Холмби Хиллс. Как сообщается, этот особняк недавно был выставлен на продажу по цене 63 млн 500 тысяч долларов. Гагику Хачатряну и его сыновьям в Армении выдвинуто обвинение в получении взятки, а Седраку Арустамяну инкриминируется дача взятки.